El apellido Buse es al tenis como la raqueta misma. Antes de la era abierta, los hermanos Eduardo –abuelo de Ignacio– y Enrique disputaban el US Championship, hoy US Open. Y su legado se mantiene en jugadores como Ignacio, Nacho, el talento peruano de 19 años que peleó punto a punto en la Copa Davis ante Chile. El futuro también es él.

Tras su gran actuación en la Davis, Nacho retoma su actividad en el circuito y desde mañana juega el M25 de Vila Real de Santo Antonio, en Portugal. En la primera ronda enfrenta al local Jaime Faria, actual 390 ATP. El peruano ocupa la casilla 440 y busca sumar puntos para meterse en puestos que le permitan disputar torneos Challenger.

¿Qué sensaciones te dejó esa serie ante Chile?

Todo el equipo estuvo bastante triste, pero lo importante es que dejamos todo ahí, en la cancha. Tras el último partido, que acabó a las 12 o 1 a.m., recién pude ir a dormir a las 6. Duelen las derrotas y sé que voy a estar dándole vueltas al partido, dándole vueltas en lo que perdimos, en lo que pudimos haber hecho mejor. Son cosas que toca asimilar y el tiempo voltea por sí solo. Lo que sabemos es que vamos a tener nuestras chances.

¿Cómo hacer que la derrota no tape lo bueno que se hizo en la serie?

Lo que hemos demostrado es que hay equipo. A Juanpi no podemos reprocharle porque es por él que estamos acá, en estas instancias. Hemos demostrado que podemos dar puntos, que tenemos nuestro equipo de dobles, que podemos dar la cara por el Perú así uno no esté fino, como fue el caso de Juanpi. No hay nada que reprochar, somos un equipo y estamos para eso. Al fin y al cabo, es que todos podamos sobrellevar los partidos y actuar de la mejor manera.

Ignacio Buse tiene 19 años y entrena en Barcelona. (Foto: Itea Sports) / ITEA_MEDIA_

Y la experiencia de jugar de visita en un clásico

Lo que he vivido no me lo quita nadie. Estar ante un público chileno, más de cinco mil personas pifiando, put…, diciéndote de todo. No me lo quita nadie. Es una experiencia que no me voy a olvidar en mi vida. Estoy super contento por eso, porque me encanta jugar así, sea público en contra o a favor. Es un ambiente increíble y en verdad, si el tenis no tendría esto, no tendría ningún objetivo. Jugar sin público es divertido, pero con un ambiente así es increíble.

Se te notó hasta tranquilo a pesar de la presión chilena

Siento que con la presencia de mi equipo se siente más que de todos los chilenos. Eso me da tranquilidad. Sé que gane o pierda ellos van a estar detrás de mí. Si gano se los quiero dedicar y si pierdo, igual, darles la tranquilidad que lo di todo en la cancha. Es normal que el público chileno sea así, y no es que nos afecte porque solo hice una doble falta en el partido con Tabilo. No es que haya sido una locura, es bonito jugar con ese ambiente y eso nos lleva a nuestro límite.

¿Es un buen inicio de temporada para ti?

Creo que vamos con la cabeza en alto. Dimos pelea en sus condiciones, en su cancha dura, en su estadio con cinco mil personas, con sus pifeos, con sus puteadas. A todo. Nos plantamos y dimos todo lo que pudimos. Para mi lo mejor sería que por favor compita así el resto del año y sé que voy a tener un futuro bastante bueno. Ojalá que compita así el resto del año y se me den la cosas.

VIDEO RECOMENDADO Ignacio Buse venció a Nicolás Jarry por la Copa Davis 2024. (Video: Copa Davis)

Hay equipo, definitivamente. Juanpi tiene 28, por ahí los Huertas del Pino. Gonza y tu son muy jóvenes.

Lucho lo que estaba buscando bastante era consolidad una pareja de dobles. Juan Pablo y los hermano Huertas del Pino nos llevan como 10 años y eso les hace tener la madurez del equipo. Tienen la experiencia que a nosotros nos falta vivir. Los hermanos son la pareja titular, vienen jugando de una forma increíble los dobles. Espero que les vaya excelente y se puedan consolidad. Gonzalo, Juanpi y yo somos los singlistas y va a depender de cómo va nuestro año y cómo llegamos a la Copa Davis, de la superficie. Quizás le toca jugar a Gonza o a mí, pero siempre vamos a estar apoyándonos y eso es lo más importante.

¿Empezar la temporada en cancha dura en Barcelona fue porque la Davis se jugaba en esa cancha o es algo personal?

Es totalmente personal. Igual hubiera jugado en cancha dura así la Davis no hubiera sido en esa superficie. Ahora me toca jugar tres torneos en cancha dura en Portugal, así que no es que no haya sido una estrategia. Hice una pretemporada increíble, eso sí. La Davis es un compromiso enorme y apenas jugué mi último partido en España viajé a Chile para acostumbrarme a la altura y a las bolas.

Me decían que tu estilo se ajusta más a estas canchas

Me siento cómodo en las dos superficies. Mientras más juegue, más bien me siento. Me adapto mucho porque tengo un juego que puede darse bien en todas las superficies. De repente comparándome con los peruanos mi estilo sea un poco más de cancha dura, lo que no quiere decir que Gonza no pueda jugar en cancha dura, pero mi perfil como jugador o estilo puede ser que se adapte mejor.

¿Tu eres más técnico y Gonza más físico?

Gonza igual tiene una técnica increíble, una cabeza increíble y no te va a dar ninguna bola por perdida hasta el final. Esto también te contagia. Yo igual lo di todo en la cancha, así que cada uno tiene sus cosas. Hay gente que nos compara, que este es mejor que este, y a nosotros no nos gusta. Nos gusta que nos disfruten y gocen de los dos por igual, que disfruten de nuestro proceso. No nos comparen.

🎾M25 🇺🇾PUNTA DEL ESTE 🟤 (SÁBADO 10/2): 🇵🇪 GONZALO BUENO: "EL OBJETIVO ES LLEGAR A LA QUALY DE ROLAND GARROS"



Tras su triunfo ante 🇦🇷 Gonzalo Villanueva, el 🇵🇪 habló sobre sus sensaciones en el torneo además de sus objetivos.



📹 (Fuente: @AUT_oficial )

✍️ @yeltsinramirezc pic.twitter.com/hFnqvuuuwJ — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) February 10, 2024

¿Cómo estás tomando el paso de Junior al profesionalismo?

El año pasado tuve una operación complicada. Estuve cuatro meses fuera de las canchas sin poder jugar torneos. Después de eso gané un par de Futures y fueron los que me dieron la confianza porque venía de abajo. Espero este año pueda irme igual, ir de a pocos, ganando Futures, ganar un Challenger y ojalá pueda meterme en las Qualys de los Grand Slams.

¿Entraron dudas?

Es un momento de mucha incertidumbre porque no tienes las cosas nada claras. Apenas regresé de la operación perdí mi primer partido muy muy malo y entran muchas dudas: de poder llegar al nivel de antes. Yo nunca había tenido lesiones. Pero me di cuenta que si te lo propones eres capaz de cualquier cosa. Yo me propuse llegar al nivel que estaba antes y quería ponerme como un toro físicamente y lo voy consiguiendo.

Se te criticaba mucho el estado físico

Creo que he mejorado. Por supuesto que me falta y creo que he tenido un avance bastante amplio y me siento mejor.

¿Cómo tomaste el hecho de que no se haya concretado el ir a la universidad?

Lo tomé con tranquilidad porque después me empezó a ir bien en los Futures y Challenger. Como tengo el respaldo de la Federación Peruana de Tenis y del TEC de Barcelona, estoy más tranquilo de ese lado.

¿Hay posibilidad de que se abra nuevamente el camino universitario o el profesionalismo ya está encaminado?

Yo veo el profesionalismo muy muy bien encaminado. Tengo el respaldo de la Federación. Soy consiente que tengo que seguir compitiendo así. Estoy muy maduro, pero aún hay cosas que aprender. Hay que acostumbrarse a aumentar el nivel de juego todo el tiempo y eso se consigue jugando y jugando.

Y además de estar rodeado de personas como Lucho Horna

Es una super guía. Está dando todo por nosotros, por el equipo, y por la siguiente generación que viene, porque hay más nombres que nosotros como Nakamine, Lulu Pérez, entre otros.

Comentabas que cuando Lucho ganó Roland Garros dobles, fue tema de conversación en tu casa. Tu eras muy pequeño en el 2008 y luego Horna se retira. ¿Cómo fue crecer en un deporte sin referentes en activo?

No, no lo había. Yo nunca tuve un ídolo peruano. Siempre me encantaba ver, pero no había un peruano top. Desde que Juanpi empezó a ganar los Challenger, Gonza y yo lo vimos como referente. Empezamos a seguir su camino y empezamos a generar una relación más cercana con él. Somos muy amigos y la Copa Davis nos une una barbaridad.

Horna, Buse y Bueno, en el 2022 cuando los jóvenes llegaron a la final de Roland Garros en dobles. (Foto: Federación de Tenis)

Pero si creciste en un ambiente de tenis. Tu padre fue tu primer entrenador

Mi papá (Hans) fue y es mi mentor. Me enseñó a jugar tenis hasta los 12 años y hasta el año pasado seguía siendo un poco mi coach. Ahora me da consejos, pero entreno en España. Siempre lo tengo a la mano porque sé que el amor de padre es querer lo mejor para mí así que tengo que escucharlo siempre.

¿Qué sientes de llevar el apellido Buse?

Es un honor increíble. Siempre que juego en el Estadio Buse -en el Lawn Tennis- me parece un honor increíble. Así lo siento porque a mi familia la tengo bastante presente, siempre están pendiente de mis triunfos y estoy orgulloso por eso.

Pero no llegaste a conocerlo

No, a mi abuelo no llegué a conocerlo, pero sí he visto muchas fotos de él y mi papá me ha contado cómo era. Sé que él y un tío abuelo eran unas leyendas del tenis peruano cuando no había grandes torneos. Sé que lo hacían bastante bien en su época y nada más.

En una entrevista con ITF decías que si podrías hablar con alguien del pasado sería con tu abuelo y poder hablar de tenis

Totalmente, porque nunca lo llegué a conocer. Me hubiera gustado tener una conversación con él.

Por eso siempre habla del orgullo de tu apellido de del honor que fue jugar en la cancha Hermanos Buse del Lawn Tennis

Sí, llevo con honor el apellido. Estoy bastante orgulloso. Sé que he heredado cositas de él como el carácter, el confiar en uno mismo, el talento. Eso básicamente.

¿Y no te presiona?

Presión es lo que ahora menos hay que sentir. Hay situaciones, como ante Chile, en la que tenía la responsabilidad de darle el pase a Perú, pero no fue presión. Salí a jugar, a divertirme, pero me encontré con un Tabilo que venía de ganar un ATP. Es un nivel que te lleva al límite.

¿Y cómo eres fuera del campo?

Soy muy extrovertido, muy sociable, pero voy tranquilo a los torneos. Trato de ir siempre así porque me recuerdan que nunca deje de ser humilde. Apenas se me suban los humos, chau. Nunca me ha pasado porque mis papás siempre me lo recuerdan y son los valores con los que me han criado.

¿Objetivos para esta temporada?

A corto plazo quiero meterme en una Qualy de Grand Slam. Si Dios quiere en Roland Garros. O Wimbledon o el US Open, a cualquiera. Pero tengo que pensar que si no lo consigo, no perder la fe, no perder la esperanza y seguir intentando hasta conseguirlo.

Pensar en las qualys es en dar un gran salto

Si te das cuenta las Qualys cierran en 240 ATP. Estoy 440 y son 200 puestos de diferencia. Un par de Challenger que me vaya bien y estoy dentro, pero poco a poco se van a ir dando la cosas. El tenis es mucho del momento y yo confío en eso. Hay que ser perseverante.

¿Y cómo llevas el tema auspicios?

De privados solo tengo el apoyo de Herbalife, del TEC que es la Academia de Barcelona con la que hemos llegado a un acuerdo para entrenar. Estoy muy contento de estar allá. Después no hay empresas privadas que me apoyen, salvo el tema de Engie que apoya al equipo de la Copa Davis y por supuesto a la Federación que me apoya para poder viajar a los torneos.

(Foto: Itea Sports)

--