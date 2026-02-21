Ignacio Buse sobre su victoria ante Matteo Berrettini: “La clave ha sido mantenerme concentrado durante las interrupciones”

El tenista peruano Ignacio Buse continúa sorprendiendo en el ATP 500 Río Open 2026 tras lograr una histórica victoria ante Matteo Berrettini y clasificar a las semifinales del torneo. El joven jugador nacional destacó su fortaleza mental y la forma en que supo manejar un partido complicado, marcado por interrupciones debido a la lluvia y momentos de alta tensión. Su rendimiento lo acerca al mejor ranking de su carrera y confirma su gran momento en el circuito.

Tras el encuentro, Buse explicó las dificultades que enfrentó durante el partido, que se extendió por más de cuatro horas. “Ha sido un partido muy raro por todas las veces que hemos tenido que parar por la lluvia”, señaló el peruano, quien también resaltó la importancia de mantenerse enfocado durante las interrupciones. Además, agregó que “la clave ha sido mantenerme concentrado durante las interrupciones”, un factor determinante para conseguir el triunfo ante el ex top 10 italiano.

El tenista nacional también se refirió a la polémica que se vivió en el tramo final del encuentro, cuando las condiciones climáticas complicaron el desarrollo normal del juego. “Yo quería jugar, pero es cierto que las líneas ya estaban resbaladizas y era peligroso”, explicó Buse, reconociendo que las condiciones no eran sencillas. Sin embargo, el peruano destacó su capacidad para adaptarse y superar las adversidades durante el compromiso.

Finalmente, Ignacio Buse valoró su capacidad para manejar la presión en un escenario tan exigente y dejó en claro que su crecimiento mental ha sido clave en su gran semana en Brasil. “Supe gestionarlo muy bien”, afirmó el joven peruano, quien ahora se prepara para enfrentar al chileno Alejandro Tabilo en semifinales, con el objetivo de seguir haciendo historia en el ATP 500 Río Open 2026.