Ignacio Buse sobre su victoria ante Matteo Berrettini: “La clave ha sido mantenerme concentrado durante las interrupciones”

Ignacio Buse resaltó su fortaleza mental tras clasificar a semifinales del ATP 500 Río Open y aseguró que está “gestionando muy bien cosas que son difíciles”. (Foto: @Fotojump)
El tenista peruano Ignacio Buse continúa sorprendiendo en el ATP 500 Río Open 2026 tras lograr una histórica victoria ante Matteo Berrettini y clasificar a las semifinales del torneo. El joven jugador nacional destacó su fortaleza mental y la forma en que supo manejar un partido complicado, marcado por interrupciones debido a la lluvia y momentos de alta tensión. Su rendimiento lo acerca al mejor ranking de su carrera y confirma su gran momento en el circuito.

