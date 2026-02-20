Ignacio Buse firmó “Perú es clave” tras histórico triunfo y clasificación a cuartos del Río Open

Por Redacción EC

Ignacio Buse protagonizó una noche memorable en el Río Open 2026 al vencer al brasileño Joao Fonseca y asegurar su clasificación a los cuartos de final del ATP 500 disputado en Brasil. El peruano, ubicado en el puesto 91 del ranking ATP, logró imponerse con una gran remontada por 5-7, 6-3 y 6-4 frente al número uno local y uno de los favoritos al título.

