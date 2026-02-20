Ignacio Buse firmó “Perú es clave” tras histórico triunfo y clasificación a cuartos del Río Open

Ignacio Buse protagonizó una noche memorable en el Río Open 2026 al vencer al brasileño Joao Fonseca y asegurar su clasificación a los cuartos de final del ATP 500 disputado en Brasil. El peruano, ubicado en el puesto 91 del ranking ATP, logró imponerse con una gran remontada por 5-7, 6-3 y 6-4 frente al número uno local y uno de los favoritos al título.

El partido no comenzó de la mejor manera para el tenista nacional, quien perdió el primer set pese a tener opciones claras para quedarse con el parcial. Sin embargo, Buse reaccionó con carácter en los siguientes sets, elevó su nivel y mostró solidez para imponerse ante el brasileño, desatando la ovación del público presente en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

Tras sellar el triunfo, el joven peruano no pudo ocultar su emoción y protagonizó una escena especial. Con un plumón en mano, se acercó a una de las cámaras de la transmisión y escribió el mensaje “Perú es clave”, dejando en evidencia su orgullo y el significado que tiene el país en su crecimiento deportivo.

Con esta victoria, Buse alcanzó por segunda vez en su carrera los cuartos de final de un torneo ATP y escaló hasta el puesto 73 del ranking en vivo, consolidándose dentro del Top 100. El resultado confirma el gran momento que atraviesa el tenista nacional, quien sigue dando pasos firmes en el circuito internacional y posicionándose como una de las principales promesas del tenis peruano.