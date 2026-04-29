Ignacio Buse consiguió una valiosa victoria este 29 de abril de 2026 al imponerse al argentino Francisco Comesaña en la primera ronda del ATP Challenger de Aix-en-Provence, en Francia. El triunfo reafirma el buen momento del joven tenista nacional sobre superficie de arcilla.

Buse mostró solidez en los momentos clave del partido, llevándose el encuentro por 7-6(4) y 6-3 en la ronda de 32. El peruano supo manejar la presión en el tie-break del primer set y luego tomó el control del juego en la segunda manga, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha.

Con este resultado, el historial entre ambos queda igualado 1-1 en enfrentamientos oficiales dentro del circuito. Ambos duelos se han disputado sobre arcilla, lo que resalta la competitividad entre dos jugadores que se desenvuelven con soltura en esta superficie.

El primer enfrentamiento se había dado el 24 de febrero de 2024 en Santiago, durante la fase clasificatoria del Chile Open, donde Comesaña se impuso en un reñido partido por 6-1, 5-7 y 7-6(2). Ahora, Buse se toma la revancha y equilibra una rivalidad que promete más capítulos en el futuro cercano.