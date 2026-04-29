Por Redacción EC

Ignacio Buse consiguió una valiosa victoria este 29 de abril de 2026 al imponerse al argentino Francisco Comesaña en la primera ronda del ATP Challenger de Aix-en-Provence, en Francia. El triunfo reafirma el buen momento del joven tenista nacional sobre superficie de arcilla.

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