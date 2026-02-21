Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo: horarios, canales TV y dónde ver semifinal del Río Open 2026

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido por la semifinal del Río Open 2026 en el Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro, Brasil. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana (hora peruana), que son las 11:00 AM de Argentina y Chile, las 8:00 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? ATP TV y Disney Plus transmiten en Sudamérica. ‘Nacho’ quiere seguir haciendo historia en el ATP 500, tras superar en la ronda anterior al italiano Matteo Berrettini.

El joven peruano ha demostrado un gran nivel durante toda la semana y se ha consolidado como una de las revelaciones del certamen. Buse ha sabido imponerse ante rivales de mayor experiencia y ranking, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y fortaleza mental en los momentos decisivos.

Por su parte, Alejandro Tabilo llega a esta instancia tras superar una dura llave previa y buscará aprovechar su experiencia en el circuito ATP para frenar el avance del peruano. El chileno es uno de los tenistas sudamericanos más regulares del circuito y representa un desafío importante para Buse en su objetivo de seguir avanzando.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO?

El partido entre Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo por las semifinales del Río Open 2026 se jugará este domingo 22 de febrero de 2026 en la Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro a las 9:00 a.m. de Perú.

Horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO por TV y streaming?

El duelo por la semifinal del Río Open Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo será transmitido EN DIRECTO por ATP TV y Disney+ Premium. Además, podrás seguir el minuto a minuto y estadística en vivo por El Comercio.

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Alejandro Tabilo a las semifinales del Río Open 2026?

Ignacio Buse llega a esta instancia tras conseguir una histórica victoria ante Matteo Berrettini en cuartos de final con parciales de 6-3, 2-6 y 6-3, resultado que le permitió clasificar a su primera semifinal en un torneo ATP 500.

Alejandro Tabilo, por su parte, logró avanzar tras superar una exigente llave y buscará aprovechar su experiencia para alcanzar la final del torneo brasileño.

Ignacio Buse busca hacer historia en el ATP 500 de Río Open

El tenista peruano continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano y este partido representa una oportunidad única para alcanzar la primera final ATP 500 de su carrera. Un triunfo lo colocaría entre los jugadores más destacados del torneo y marcaría un hito histórico para el tenis peruano.