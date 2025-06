Este domingo 6 de junio, se llevará a cabo la carrera de New Balance Lima 15K Powered by El Comercio, los runners vienen preparándose hace varios meses para este evento, que es uno de los más importantes de la temporada. A continuación, te dejamos 3 tips importantes para evitar cualquier tipo de calambre durante la competencia.

Hidrátate bien

Hidratarse adecuadamente antes, durante y después de una carrera es fundamental para mantener el rendimiento, prevenir la fatiga y evitar riesgos como calambres, mareos o golpes de calor. Durante la actividad física, el cuerpo pierde líquidos y electrolitos a través del sudor, lo que puede afectar la función muscular y la concentración si no se reponen a tiempo. Una buena hidratación ayuda a regular la temperatura corporal, mejora la recuperación y protege la salud general del corredor, siendo un aspecto clave tanto como el entrenamiento o la alimentación.

Activar los músculos

Activar los músculos antes de una carrera es crucial para preparar el cuerpo físicamente y reducir el riesgo de lesiones. Mediante ejercicios de calentamiento dinámico, como trotes suaves, estiramientos activos o movimientos articulares, se aumenta la temperatura muscular, mejora la circulación y se estimula el sistema nervioso, lo que permite una mejor coordinación y respuesta durante la competencia. Esta activación también ayuda a que los músculos trabajen de manera más eficiente desde el inicio de la carrera, optimizando el rendimiento y evitando tensiones o desgarros por esfuerzos bruscos.

Escucha tu cuerpo

Escuchar a tu cuerpo antes y durante una carrera es esencial para reconocer señales de fatiga, dolor o deshidratación y así prevenir lesiones o complicaciones de salud. Prestar atención a lo que sientes te permite ajustar el ritmo, hidratarte a tiempo o incluso detenerte si es necesario, priorizando tu bienestar sobre el rendimiento. Esta conciencia corporal favorece un entrenamiento más inteligente y una recuperación más efectiva, ayudándote a correr de forma segura, sostenida y en sintonía con tus capacidades reales.

¿Qué es la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Esta carrera es un formato que se llevó a cabo bajo el nombre de Excellent Series en el 2014, y que regresa ahora bajo el nuevo nombre de New Balance 15K Powered by El Comercio. La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio no es solo una carrera, es una celebración del movimiento, la pasión y la comunidad.

¿Cuál será la ruta de la New Balance Lima 15K by El Comercio?

Con una ruta que será revelada muy pronto, la carrera invita a todos -de aficionados hasta corredores experimentados– a correr a su manera, bajo el lema que define el espíritu de New Balance: #RunYourWay.

¿Dónde puedo enterarme de todas las novedades de la carrera New Balance Lima 15K?

Con la intención de afianzar la comunidad runner, se ha lanzado la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15K, el espacio donde los corredores podrán seguir todas las novedades, descubrir tips de entrenamiento, participar en dinámicas exclusivas y compartir su preparación rumbo al gran día.

