Running: La Media Maratón del Callao se corre este domingo 9 de noviembre.

Después del éxito de su primera edición, la tradicional AVA Media Maratón del Callao, presentado por APM Terminals y organizada por Peru Runners, regresa este domingo 9 de noviembre desde las 6:00 a.m. para todos los runners con un circuito que combina deporte, turismo y cultura.

La partida se realizará desde la Escuela Naval del Perú, en La Punta, que abrirá sus puertas especialmente para recibir a los miles de participantes. Desde allí, los corredores iniciarán un recorrido lleno de historia que incluirá puntos emblemáticos como la Fortaleza del Real Felipe, la Plaza de La Punta y tramos junto al mar, con vistas únicas del litoral chalaco.

“Queremos que esta carrera sea mucho más que una competencia: una experiencia que conecte a los corredores con el Callao, su gente y su identidad. Correr por lugares que normalmente no se pueden visitar convierte a esta carrera en una oportunidad única para cerrar el año de la mejor manera”, señalaron representantes de Peru Runners, organizadores del evento.

La AVA Media Maratón del Callao contará con dos distancias (21K y 10K), pensadas tanto para quienes buscan alcanzar un nuevo reto personal como para los que quieren disfrutar de un recorrido diferente. Además, la organización invita a que las familias acompañen a los participantes y luego disfruten de un día completo conociendo los atractivos turísticos y gastronómicos de La Punta y el Callao.

Si bien las inscripciones generales se encuentran cerradas, los corredores aún tendrán la oportunidad de participar a través del Charity Program, una modalidad especial que permitirá sumarse a la carrera apoyando causas solidarias. En los próximos días se anunciarán las bases e indicaciones para acceder a estas inscripciones.

