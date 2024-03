Queda poco más de un mes para su próxima pelea, pero Ryan García es noticia por temas que no están relacionados a lo deportivo. El boxeador de 25 años se ha visto involucrado a una serie de mensajes y acontecimientos que lo han hecho viral en redes sociales. A continuación, conoce qué pasó con el reconocido púgil peso ligero.

García comenzó preocupando a todos al anunciar su muerte vía redes sociales con una misteriosa publicación. Luego apareció en un video que hizo llegar a TMZ.

“Les quiero contar lo que está pasando. No tengo mi teléfono, no tengo acceso a mi Instagram, bloquearon mis tarjetas. Realmente se están aprovechando de mí. Quería mandar este video a la gente que me quiere, los fans, mi familia está preocupada pero estoy bien, no estoy muerto, estoy sano, sigo creyendo en Jesús y todo fue mentira. Tratan de meterme a prisión, bloquean mis tarjetas para que no tenga acceso a mi dinero. Nadie me ha contactado. No sé qué está pasando, pero estoy bien”, argumentó.

Sin embargo, ha vuelto a publicar impactantes mensajes. En sus últimas publicaciones reveló el tormento que vive tras sufrir una violación y ser testigo de tráfico de niños. “Un familiar me violó cuando tenía dos años, tengo pruebas”, escribió en uno de sus últimos mensajes.

Clearing things up pic.twitter.com/nVapB4EuwG — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 4, 2024

García, quien tiene una pelea programada ante Devin Haney para el 20 de abril, estuvo 15 meses sin pelear por problemas de salud mental. En una entrevista afirmó que durante esa etapa tuvo pensamientos que lo llevaron incluso a pensar en el suicidio.

¿QUIÉN ES RYAN GARCÍA?

Ryan Garcia es un boxeador estadounidense de ascendencia mexicana con 25 años de edad, oriundo de Victorville, California, nacido el 8 de agosto de 1998. Se declara orgulloso de sus raíces mexicanas y posee gran respaldo en suelo azteca. Ha destacado tanto en el ámbito amateur como profesional del boxeo desde una edad temprana. Su destreza en el ring le ha permitido obtener numerosos títulos juveniles y una racha impresionante de victorias.

Su incursión en el boxeo profesional se hizo bajo la tutela de Golden Boy Promotions, en 2016. Su influencia trasciende los límites del deporte, ya que su presencia en las redes sociales lo ha convertido en un ícono para una nueva generación de seguidores del boxeo.

Garcia viene de vencer a Oscar Duarte por KO, en recuperación luego de sufrir ante Gervonta Davis la primera derrota de su carrera. Su récord es 24-1 con 20 nocauts.