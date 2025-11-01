El partido estelar: Alianza Lima vs. Deportivo Wanka. Las blanquiazules, bicampeonas nacionales, llegan primeras en la tabla tras imponerse a Kasoku No Perú por 3 set a 0 en la primera fecha. Además, con un plantel reforzado que incluye a la central estadounidense Meegan Hart, la atacante nacional Sandra Ostos, la armadora colombiana María Alejandra Marín y la opuesta brasileña Elina Rodriguez, buscarán mantener su invicto en esta nueva temporada.
Mientras que el Deportivo Wanka llega con la urgencia de obtener su primer triunfo luego de haber perdido en su debut (3-0) ante Regatas Lima, por lo que ahora intentará sorprender al campeón con un juego agresivo desde el saque y aprovechar cualquier desconcentración para dar la campanada.
Los especialistas de Betsson colocan como favorito al bicampeón y ofrecen una cuota alta y atractiva de 10.00 veces el valor de la apuesta si Deportivo Wanka da la sorpresa, algo que en el vóley peruano nunca se puede descartar.
Programación de la Liga d Vóley
Sábado 1 de noviembre
- Kazoku No Perú vs. Olva Latino (14:45 hrs).
- Universidad San Martín vs. Rebaza Acosta (17:00 hrs).
- Alianza Lima vs. Deportivo Wanka (19:00 hrs).
Domingo 2 de noviembre
- Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (12:30 hrs).
- Regatas Lima vs. Deportivo Géminis (15:15 hrs).
- Universitario de Deportes vs. Atlético Atenea (17:00 hrs).
Ambiente y expectativa
El Coliseo Miguel Grau volverá a vibrar con una jornada triple cada día, en un ambiente de fiesta y emoción. Cada punto empieza a ser decisivo para la clasificación y los aficionados podrán seguir las cuotas en tiempo real a través de Betsson.pe, patrocinador oficial del torneo y por Latina.
