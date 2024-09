Víctor Ccanto rompió un récord en el Andres Race 2024, una de las competencias de trail running más exigentes de la región. Esta prueba desafía a los corredores con su terreno montañoso y condiciones extremas.

El atleta logró un impresionante tiempo de 15:20:16, superando expectativas. Este resultado destaca el talento y dedicación de Ccanto, quien es conocido por su determinación, resistencia y habilidad para completar carreras.

“El tiempo que he logrado en el Andes Race es el fruto de un trabajo arduo, que he podido realizar de la mano con adidas, marca que apuesta por mi y que me apoya con los implementos ideales”, comentó Victor tras su reciente victoria.

El apoyo de adidas le ha permitido a Ccanto contar con el respaldo necesario para mejorar su rendimiento en cada entrenamiento, utilizando la tecnología más avanzada en equipamiento deportivo.