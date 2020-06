AJ Syles y Drew Gulak se enfrentaron en Friday Night SmackDown como parte del storyline que enfrentará a ‘The Phenomenal’ vs. Daniel Bryan en Backlash. Pese a que el ex líder de The OC Club tenía todo controlado, una distracción le permitió a Gulak llevarse la victoria.

WWE decidió volver a darle planos estelares a los feudos por el Título Intercontinental como se hacía mucho antes. Tras la destitución de Sami Zayn, el título quedó vacante y se organizó un torneo para coronar a un nuevo monarca.

La final se llevará a cabo entre AJ Styles vs. Daniel Bryan. Las semifinales no pudieron llevarse a cabo con normalidad debido al accidente que sufrió Jeff Hardy; sin embargo, Bryan si tuvo que luchar frente a Sheamus para conseguir su boleto a la final. Styles clasificó de frente.

Esta riña entre ambos también involucra a Drew Gulak, amigo de Bryan. Esto llevó a que WWE pacte la lucha entre Gulak y AJ Styles.

El combate se desarrolló con un AJ dominante frente a un Gulak que miraba constantemente a las afueras, donde esperaba Daniel Bryan. En una desatención de Styles, Drew consiguió invertir un conteo de tres para llevarse la victoria.

¡NO SE LA VIO VENIR!#WWExFOX | Drew Gulak sorprendió a AJ Styles, quién perdió ante la atenta mirada de Daniel Bryan en camino a Backlash. pic.twitter.com/p72x5FnI4v — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 6, 2020

