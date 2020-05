La jugada para que vuelva el fútbol está saliendo mejor de lo que se esperaba. El anuncio del presidente Martín Vizcarra del retorno de las prácticas deportivas y el fútbol para junio con la fase de entrenamientos se dio porque el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha sido bien recibido por las autoridades gubernamentales.

Hace más de una semana fue presentado este documento que se mantiene en absoluta reserva. Deporte Total pudo saber que las autoridades del Ministerio de Educación, encargadas ahora de analizarlo y aprobarlo, han dado el visto bueno de manera interna para su aplicación.

Esto quiere decir que ya no sería necesario que se sustente, como veníamos informando, debido a que el protocolo no requeriría mayores ajustes. En el seno de la FPF esperan que se publique la resolución ministerial que autoriza el protocolo en los próximos días, entre lunes y martes en el mejor de los casos. Ya con ello, los lineamientos serán compartidos con los clubes para que estos elaboren sus propios documentos, y que los que ya los tienen se adecuen a la matriz para que los presenten también ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Creo que es importante el anuncio porque el deportista profesional pierde cualidades físicas y mentales con la inactividad. Puede llegar a perder al día el 0,05% de su capacidad”, nos comenta Miguel Matute, psicólogo deportivo de alto rendimiento.









Procedimientos

El decreto supremo que anuncia el retorno del deporte salió publicado ayer en la edición extraordinaria de “El Peruano” solo con el anuncio como tal, pero el ministro de Educación, Martín Benavides, explicó que en el caso del deporte, las federaciones deportivas y los clubes deportivos deben presentar sus protocolos ante el IPD en coordinación con el Minsa. En el caso de los clubes de la Liga 1, también deben ser vistos por la FPF.

“Vamos a tener una reunión con la FPF para mirar los planes, reunión en la que va a estar el IPD y el Ministerio de Salud. Pero no es solamente el fútbol, aunque ellos tienen su protocolo más avanzado”, aclaró el ministro señalado.

Una vez que los protocolos pasen esos filtros, los clubes pueden empezar con los entrenamientos, siempre de manera individual primero, bajo la regulación de las medidas sanitarias.

Lo que viene

Con el visto bueno que tiene el protocolo de la FPF, esta ya podría empezar a planificar el retorno de la Liga 1. En principio, puede programar partidos para julio, pero esto dependerá de los acuerdos que logre con los clubes.

“La Liga 1 nos dijo que estaban proponiendo la vuelta del campeonato el 19 de julio”, reconoció Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, en declaraciones para radio Ovación. La medida más cercana que se tiene es jugar lo que resta del Apertura en Lima debido a las condiciones logísticas que involucra llevar a cabo los protocolos establecidos.

Sin embargo, no todas son voces positivas. Freddy Ames, titular de Coopsol de la Liga 2 se mostró crítico ante la medida. “Coopsol no pondrá en riesgo a ningún jugador. El virus está en todos lados”, publicó en sus redes sociales, con lo que da a entender que no volverán a las prácticas.

Las medidas ya están dadas para que el deporte vuelva, y el fútbol en particular como una industria que carga muchas familias a sus espaldas.

Actividades recreativas también

Se cuestionó que el presidente Martín Vizcarra no mencionara en su mensaje algo referente al deporte recreativo. Sin embargo, el ministro de Educación, Martín Benavides, precisó que este estará incluido en un plan de salud mental, que se debe elaborar en los próximos días.

Las actividades no federadas, como academias privadas de distintos deportes, running, entre otras, deben aguardar por estas medidas para volver a la actividad.

El running, por ejemplo, es una actividad no federada muy practicada en el Perú y en especial en Lima. (Foto: Wings for Life)

