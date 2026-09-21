Por Redacción EC

La Selección Peruana consiguió ampliar su ventaja frente a Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto dirigido por la representación nacional encontró el segundo gol del partido gracias a Gerson Castillo, quien aprovechó su presencia en el área para marcar de cabeza.

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