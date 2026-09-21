La Selección Peruana consiguió ampliar su ventaja frente a Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto dirigido por la representación nacional encontró el segundo gol del partido gracias a Gerson Castillo, quien aprovechó su presencia en el área para marcar de cabeza.

El tanto llegó luego de un tiro de esquina a favor de Perú que terminó con un balón servido al área panameña. Castillo ganó la disputa por los aires y conectó un preciso cabezazo que dejó sin respuesta al arquero rival.

Con este tanto, la Selección Peruana Sub-20 pasó a imponerse por dos goles de diferencia ante Panamá, en un encuentro correspondiente a los Juegos Suramericanos.

Gerson Castillo se convirtió así en uno de los protagonistas del partido al aparecer en un momento importante para el combinado nacional. El delantero aprovechó su fortaleza en el juego aéreo para aumentar la ventaja peruana.