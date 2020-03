A un día de cumplir 43 años, Leao Butrón atajó como titular en el duelo entre Alianza Lima vs. Nacional por la jornada uno del grupo F de la Copa Libertadores. Bajo los tres palos de los arcos de Matute, el veterano guardameta desvió una vez más el balón en un torneo internacional y por este hecho la cadena de noticias EFE le adjudicó el título del arquero más longevo en toda la historia del certamen.

Pero esta información no sería correcta. Si bien Leao Butrón atajó como titular en el duelo entre Alianza Lima vs. Nacional, su edad aún no sería suficiente para ostentar el título del portero más longevo en jugar en la historia de la Copa Libertadores. A un día de cumplir 43 años, el guardameta peruano estaría escalones abajo de un mártir del fútbol boliviano.

Luis Galarza, según la información difundida por el periodista deportivo Jorge Barraza, es el portero más longevo en atajar por la Copa Libertadores. Según explica el cronista argentino en su twitter, el guardameta que hizo toda su carrera en el fútbol boliviano, ostenta este galardón.

“Circuló en muchos medios que Leao Butrón (Alianza Lima), pasó a ser el arquero más veterano de la historia de la Libertadores con 42 años y 364 días. No es así. El más longevo sigue siendo Luis Galarza, arquerazo paraguayo-boliviano que jugó hasta los 44 años y 81 días”, explicó Jorge Barraza.

El cronista deportivo de 64 años y autor del libro, “Historia de la Copa Libertadores”, brindó más información en su cuenta oficial de Twitter y explicó que Luis Galarza estableció su récord jugando, curiosamente, ante un cuadro peruano: Sporting Cristal en el año 1995 cayendo derrotado 7-0 en el Nacional.

“Lucho o el Mono, como le decían, en las fotos con su hermano Arturo (izq.) y Ladislao Mazurkiewicz (der.) atajó 19 años en The Strongest, disputó cantidad de veces la Copa y se retiró de ella el 17 de abril de 1995 frente a Sporting Cristal tapando para Wilstermann”, contó.

BUTRÓN EVITÓ EL 2-0 EN EL DUELO ENTRE ALIANZA VS. NACIONAL POR LIBERTADORES

La atajada de Butrón que evitó el 2-0 de Nacional ante Alianza Lima [05/03/2020]

INFORMACIÓN DE EFE

La cadena internacional de noticias EFE difundió que el portero Leao Butrón es el más veterano en disputar la Copa Libertadores. La noticia se presentó como: “con casi 43 años en el primer encuentro de Alianza Lima en esta edición del torneo, frente al Nacional uruguayo”.

“Butrón defendió el arco del equipo blanquiazul a falta de solo un día para cumplir los 43 años y probablemente en los próximos meses batirá el récord del futbolista más longevo de la Libertadores, que actualmente ostenta el brasileño Zé Roberto, quien en 2017 jugó su último partido en el torneo el mismo día que cumplía 43 años”.

Leao Butrón se convirtió en el portero más longevo en jugar la Copa Libertadores. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

“Butrón desbancó como el arquero más longevo de la Libertadores al colombiano Faryd Mondragón, que en 2014 disputó su último partido de la Libertadores con el Lanús argentino a la edad de 42 años, 8 meses y 28 días. También quedó por delante del laureado arquero brasileño Rogério Ceni, que con el Sao Paulo se despidió de la Copa Libertadores en 2015 con 42 años, 3 meses, y 21 días”

Con la nueva meta establecida y con 43 años cumplidos, Leao Butrón aún en actividad puede seguir desviando balones y capturando récords.

