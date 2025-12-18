La Vuelta 8K & 4K a Miraflores, organizada por Perú Runners, llegará nuevamente a las calles del distrito limeño en su edición número 27, este domingo 21 de diciembre de 2025.

La carrera reunirá a corredores, familias y amantes del deporte para cerrar el año con energía, salud y entusiasmo.

A continuación, conoce todos los detalles de La Vuelta 8K & 4K a Miraflores.

A qué hora inicia La Vuelta 8K & 4K a Miraflores

La concentración está pactada para las 6:00 a.m., y una hora más tarde (7:00 a.m.) será la partida de los 8k y 4k, desde la Municipalidad de Miraflores.

Rutas La Vuelta a Miraflores

8K

4k

Como es tradición, los niños de a partir de 1 año podrán participar de esta celebración deportiva que promueve la vida activa en la comunidad, fortaleciendo los lazos entre vecinos, deportistas y visitantes.

Carrera de Niños

Ruta carrera de niños

Recojo de kits

La entrega de kits será el 19 y 20 de diciembre de 11am a 6pm y 8am a 6pm respectivamente en las Losas Deportivas de la Playa Los Delfines. Miraflores.

Para recoger tu kit debes llevar:

DNI, Carne de Extranjería (CE) o Pasaporte.

Código QR en el celular o email impreso.

Si alguien regerá el kit por tí debe llevar: