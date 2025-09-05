Este sábado 20 de septiembre, la reconocida competencia de trail running “Pacha Wild Trail” regresa en su edición Winter Season 2025.

El certamen se desarrollará en el Santuario de Amancay de UNACEM, reconocido por el Ministerio del Ambiente como la primera Área de Conservación Privada (ACP) de Lima Metropolitana, ubicado entre Lurín y Pachacámac.

Se estima la participación de más 800 deportistas, quienes pondrán a prueba su resistencia y fortaleza en un recorrido que atraviesa paisajes de gran belleza y valor ecológico.

Claudia Rivero, Gerente de Marketing de UNACEM, destacó la importancia de un evento de esta magnitud.

“El Santuario de Amancay es el escenario perfecto para la práctica del trail running. Es un punto de encuentro donde el deporte y la conservación caminan juntos, mostrando que la aventura también puede ser sostenible. Cada deportista que participa en el Pacha Wild Trail se convierte en un embajador de la conservación, llevando consigo el mensaje de que proteger estos espacios es fundamental para preservar nuestra biodiversidad”, afirmó.

La competencia ofrecerá distintas distancias: 2K Kids, 2K Adultos, 7K, 13K, 21K y 30K. Las distancias de 21K y 30K están dirigidas a corredores expertos, quienes deberán enfrentar exigentes ascensos y trayectos técnicos que pueden extenderse hasta cinco o seis horas, partiendo al amanecer por los cerros del Santuario.

El evento también tendrá un fuerte impacto en la comunidad local, promoviendo la participación de emprendedores y proveedores de la zona, dinamizando así la economía de Lima Sur. Además, los deportistas podrán acceder a premios en productos de Merrell Perú y la posibilidad de ganar un cupo para representar al país en el Merrell Skyrunning Tour Mundial en Ecuador o Chile.

*******************

