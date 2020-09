Se viene un reto complicado para la selección peruana. Tras saborear la gloria y jugar en el último Mundial, además de conseguir el subcampeonato en la Copa América, el nuevo objetivo de la bicolor será competir e intentar meterse entre los clasificados a Qatar 2022. Ricardo Gareca, al igual que los demás técnicos, tendrá que hilar fino para armar su convocatoria. Esto porque la pandemia ha generado que muchos futbolistas no tengan acción en sus equipos. Ya sea porque sus ligas no se han iniciado o porque no están siendo considerados.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Santiago Ormeño y otros futbolistas que llamaron la atención de la selección peruana desde fuera

El último triunfo de la selección peruana fue el 10 de setiembre de 2019. Le ganamos 1-0 a Brasil, en Los Ángeles. (Foto: AFP)

Conociendo al ‘Tigre’ y cómo ha manejado su grupo, no creemos que su próxima lista, la primera oficial en este año, tengan muchas novedades. Seguramente confiará en los futbolistas que ha tenido durante su proceso, desde 2015, y por ahí podría insertar algunos nuevos nombres para potenciar su plantel. Lo cierto es que no podrá contar con dos titulares indiscutibles: Paolo Guerrero y Edison Flores. Ambos lesionados y descartados para esta primera fecha doble. En el caso del ‘Depredador’, no podrá disponer de él hasta el próximo año.

Muchos se preguntarán si la inactividad o poca consideración en sus clubes hará que Gareca no tenga en cuenta a algunos habituales convocados. La respuesta es clara: las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina y no hay tiempo para experimentos. Por eso creemos que el DT argentino apelará a sus habituales titulares y al sistema que más éxito le ha dado: 4-2-3-1. ¿Quiénes serían titulares? Al momento son 9: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en defensa: Renato Tapia, Yoshimar Yotún en primera línea de volantes; André Carrillo y Christian Cueva más adelantados. Quedaría definir quiénes reemplazarían a Flores y Guerrero.

La última vez que Perú jugó sin Paolo Guerrero y Edison Flores, fue el 6 de setiembre de 2018. Perdimos 2-1 con Países Bajos. (AP Photo/Peter Dejong)

De cara a los partidos contra Paraguay (jueves 8 de octubre) y Brasil (martes 13 de octubre), hay tres jugadores que serán claves para el 'Tigre’: Christian Cueva, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. A continuación, y en base a los últimos equipos titulares que paró el ‘Tigre’ en los dos últimos años, te mostramos las posibilidades más concretas.

1) CHRISTIAN CUEVA COMO EXTREMO

El mejor rendimiento de ‘Aladino’ en la selección ha sido jugando detrás de Paolo Guerrero. Sin embargo, les recordamos que el volante del Malatyaspor de Turquía arrancó jugando como extremo por izquierda con Gareca como técnico. En la Copa América 2015 jugó en esa posición y la ‘rompió’. Luego, tras la salida de algunos futbolistas, en 2016, Cueva empezó a jugar de mediapunta, permitiendo que Edison Flores ingrese al equipo titular como extremo por izquierda. Esto sucedió en la Copa América Centenario y ‘Orejas’ se adueñó del puesto.

La posibilidad de que Christian Cueva juegue por extremo no es descabellada. Más si en los dos últimos años jugó en esa posición. En algunas ocasiones porque Flores fue utilizado en la primera línea de volantes (por Yotún) o porque no jugó. ‘Cuevita’ ya tiene actividad en Europa y llegará con rodaje. Acá te mostramos cómo le fue jugando como extremo izquierdo entre 2018 y 2019.

# FECHA PARTIDO TORNEO MINUTOS GOLES ASISTENCIAS 1 27/03/18 PERÚ 3-1 ISLANDIA AMISTOSO 81′ 0 0 2 29/'05/18 PERÚ 2-1 ESCOCIA AMISTOSO 80′ 1 0 3 09/06/18 SUECIA 0-0 PERÚ AMISTOSO 75′ 0 0 4 15/06/19 PERÚ 0-0 VENEZUELA COPA AMÉRICA 45′ 0 0 5 18/06/19 PERÚ 3-1 BOLIVIA COPA AMÉRICA 79 0 1 6 22/06/19 BRASIL 5-0 PERÚ COPA AMÉRICA 67′ 0 0

Perú, con Cueva como extremo izquierdo, ganó tres partidos, empató uno y perdió uno. En ninguno jugó los noventa minutos. Hay que recordar que el año pasado no tenía continuidad y eso mermó su rendimiento cuando jugó por la selección.

Christian Cueva anotó su primer gol con Perú en la Copa América 2015. Fue en el debut ante Brasil (perdimos 2-1). Ahí jugaba como extremo zurdo. (AP Photo/Jorge Saenz)

Otras posibilidades para cubrir a ‘Orejas’ son:

1) André Carrillo: en estos dos últimos año jugó dos partidos como extremo por izquierda.

2) Andy Polo: en caso Gareca se decida por la ‘Culebra’ por izquierda, el actual extremo del Portland Timbers jugaría por la derecha.

3) Gabriel Costa: fue un habitual convocado en 2019. Su mejor versión es por el extremo derecho, pero su presente en Colo Colo es incierto. Volvió a lesionarse y eso podría quitarle espacio en la convocatoria.

4) Nilson Loyola: jugó en esa posición en el amistoso contra Países Bajos (2018). Pero en los últimos años ha jugado más de lateral, además que su convocatoria no es totalmente segura.

5) Christofer Gonzales: con el ‘Tigre’ jugó una vez en esa posición, aunque es la alternativa menos probable porque lo prefiere en primera línea. Como una opción para Yoshimar Yotún.

2) JEFFERSON FARFÁN COMO MEDIAPUNTA

La ausencia de Paolo Guerrero no solo le quitará gol a la selección, sino también jugadores de experiencia. La ‘Foquita’ ya no tiene el ida y vuelta que le conocimos durante su carrera, pero podría ser útil jugando detrás del ‘9’. Sería titular si es que Gareca piensa ubicar a Cueva, habitual titular en ese sector, por izquierda. A Jefferson Farfán le juega en contra no tener equipo en la actualidad, lo cual pondría en riesgo su inclusión en el 11, aunque creemos que será uno de los convocados por el ‘Tigre’.

¿Es descabellado pensar que Farfán pueda jugar en esa posición? No. Incluso con la bicolor jugó algunos partidos en esa posición entre 2018 y 2019.

# FECHA PARTIDO TORNEO MINUTOS GOLES ASISTENCIAS 1 27/03/18 PERÚ 3-1 ISLANDIA AMISTOSO 78′ 1 1 2 09/06/18 SUECIA 0-0 PERÚ AMISTOSO 90′ 0 0 3 09/09/18 ALEMANIA 2-1 PERÚ AMISTOSO 90′ 0 0 4 18/06/19 PERÚ 3-1 BOLIVIA COPA AMÉRICA 90′ 1 1 5 22/06/19 BRASIL 5-0 PERÚ COPA AMÉRICA 90′ 0 0

Jefferson Farfán anotó su último gol con la selección jugando de mediapunta. Fue en el 3-1 ante Bolivia, en la Copa América 2019. / AFP / Mauro PIMENTEL

Perú, con Farfán como mediapunta, ganó dos partidos, empató uno y perdió dos. En casi todos jugó el partido completo. Hay que recordar su último partido con la bicolor fue, justamente, en la goleada en contra ante Brasil. Luego se confirmaría la lesión de la ‘Foquita’.

2) RAÚL RUIDÍAZ COMO DELANTERO

La inclusión de la ‘Pulga’ como titular en la selección genera, sin lugar a dudas, un debate de nunca acabar. Es titular indiscutible y goleador histórico del Seattle Sounders, pero con la bicolor no ha tenido tanta fortuna. A tal punto de no anotar desde aquel amistoso con Islandia, en 2018. Sin embargo, ante la lesión de Guerrero y la inactividad de Farfán, todo apunta a que Raúl Ruidíaz será el ‘hombre gol’ en el arranque de las Eliminatorias. ¿Es posible que se llamen otros delantero? Sí, suenan Aldair Rodríguez y Matías Succar, así como el mexicano-peruano Santiago Ormeño, que juega en Puebla.

¿Cómo le fue a la ‘Pulga’ como delantero titular en los últimos dos años?

# FECHA PARTIDO TORNEO MINUTOS GOLES ASISTENCIAS 1 27/03/18 PERÚ 3-1 ISLANDIA AMISTOSO 66′ 1 0 2 09/09/18 ALEMANIA 2-1 PERÚ AMISTOSO 85′ 0 0 3 12/10/18 PERÚ 3-0 CHILE AMISTOSO 85′ 0 0 4 16/10/18 ESTADOS UNIDOS 1-1 PERÚ AMISTOSO 90′ 0 0 5 15/11/18 PERÚ 0-2 ECUADOR AMISTOSO 45′ 0 0 6 20/11/18 PERÚ 2-3 COSTA RICA AMISTOSO 69′ 0 0 7 05/06/19 PERÚ 1-0 COSTA RICA AMISTOSO 90′ 0 1 8 05/09/19 PERÚ 0-1 ECUADOR AMISTOSO 76′ 0 0 9 10/09/19 PERÚ 1-0 BRASIL AMISTOSO 45′ 0 0

Perú, con Ruidíaz como delantero, ganó cuatros partidos, empató uno y perdió cuatro. En casi todos fue cambiado y apenas metió un gol y una asistencia. Todos fueron amistosos. A su favor está que, tras el Mundial, fue la primera opción de Ricardo Gareca para reemplazar a Paolo Guerrero.

Jefferson Farfán también es otra alternativa para ser el ‘hombre gol’. Pero no tener equipo, sumado al buen presente de la ‘Pulga’, lo pone como segunda opción.

El último gol de Raúl Rudíaz con la selección fue en el amistoso ante Islandia, en 2018. Foto: Steven Ryan/Getty Images/AFP

VIDEO RELACIONADO

Juan Cominges habla sobre Christian Cueva