El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se refirió a las declaraciones de Renato Tapia sobre la interna de la Selección Peruana y expresó su confianza en que el mediocampista priorizará a su país, más allá de cualquier postura u opinión personal.

Lozano aclaró que no ha conversado con el técnico Mano Menezes sobre el caso puntual del volante, y su posible alejamiento aunque recordó que el entrenador siempre ha señalado que las puertas de la selección están abiertas para todos los jugadores que puedan aportar al equipo nacional.

“Yo creo que sus razones tendrá (para declarar), pero yo le tengo un gran respeto a Renato”, señaló el titular de la FPF.

Lozano se mostró seguro de que el jugador volverá a ser considerado por el comando técnico. En ese sentido, destacó que, por la calidad futbolística de Tapia, el entrenador no dudará en convocarlo cuando lo considere necesario.

Finalmente, Lozano fue enfático al señalar que está convencido de que, más allá de cualquier diferencia o declaración previa, Tapia priorizará a la selección.

“Estoy más que convencido que por más de lo que pueda haber dicho Renato, primero es la selección y él va a tener que priorizar la camiseta, los colores de su selección”, sentenció.