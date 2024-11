El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena es un hecho. El histórico jugador volverá a vestir ‘La Roja’ por primera vez en el ciclo de Ricardo Gareca. Atrás quedaron las rencillas públicas, y hoy se unen para intentar sacar a Chile de la última casilla de las Eliminatorias 2026.

Tras su retorno a Colo Colo y convertirse en campeón, el llamado a ‘La Roja’ caía de madura. En Perú fue recibido en medio de insultos.

Este viernes 15 de noviembre, el día del partido, el ‘Rey’ mandó un mensaje a través de sus redes sociales. No esconde su felicidad y lo transmite a sus seguidores.

“Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección. Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro es de que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción. Vamos equipo no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección. Vaaaaamoooos!!!”, indicó