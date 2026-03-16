Una de las sorpresas en la primera lista de convocados de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes es Adrián Quiroz, mediocampista de Los Chankas que aparece como una apuesta del técnico brasileño dentro del mediocampo.

Quiroz se desempeña principalmente como volante central o mediocampista mixto. En su club Los Chankas suele ubicarse por delante de la línea defensiva, participando activamente en la salida del equipo y en la construcción de las jugadas desde el mediocampo.

Una de sus principales características es la claridad para distribuir el balón. Destaca por su capacidad para filtrar pases entre líneas y darle ritmo al juego, ello lo convierte en una opción importante en la elaboración ofensiva de su equipo.

Además de su aporte con el balón, Quiroz también cumple funciones de equilibrio en el mediocampo, detalle al que se refirió Mano Menezes en la conferencia de prensa donde dio a conocer la lista de convocados. Si bien su perfil es más técnico que físico, el técnico brasileño considera que no es fácil encontrar el tipo de jugador de sus características.

Una de las sorpresas en la primera lista de convocados de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes es Adrián Quiroz. El mediocampista de Los Chankas aparece como una apuesta del técnico brasileño dentro del mediocampo, en un proceso que apunta a observar nuevas alternativas en la ‘Bicolor’.

El mediocampista ha construido su carrera paso a paso dentro del fútbol peruano. Se formó en divisiones menores de la ‘U’, pasó por Alfonso Ugarte, Comerciantes FC, Atlético Grau y ahora encontró continuidad en Los Chankas.

Su presente en el conjunto andahuaylino terminó llamando la atención del comando técnico de la selección. Con su convocatoria, Quiroz tendrá ahora la oportunidad de mostrar sus condiciones en la Selección Peruana de Fútbol y confirmar si puede convertirse en una alternativa dentro del nuevo proceso que inicia Mano Menezes.