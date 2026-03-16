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Mano Menezes ha visto buenas cualidades en Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)
Mano Menezes ha visto buenas cualidades en Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)
Por Redacción EC

Una de las sorpresas en la primera lista de convocados de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes es Adrián Quiroz, mediocampista de Los Chankas que aparece como una apuesta del técnico brasileño dentro del mediocampo.

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