Este jueves 4 de septiembre de 2025, bajo una atmósfera cargada de tensión y esperanza, la selección peruana afrontará una parada decisiva en su travesía hacia el Mundial. En tierras uruguayas, la Bicolor se enfrentará a un reto de alto calibre: desafiar a la siempre temible Celeste en el imponente Estadio Centenario de Montevideo. El duelo arranca a las 18:30, hora peruana, y promete ser una auténtica batalla futbolística con mucho más que tres puntos en juego: la ilusión de todo un país está sobre la mesa.

En medio de este ambiente, la Blanquirroja se llevó todas las miradas una vez que pisaron el césped del estadio Centenario. El motivo es que los jugadores lucían una impresionante indumentaria retro.

Dicho vestuario es en homenaje al que usó Perú durante el proceso al Mundial de Argentina 1978. En redes, como era de esperarse, los hinchas han consultado si está a la venta para poder comprarla.

😮‍💨🎩🇵🇪 Pfff, qué elegancia. Toda la delegación de Perú salió con la camiseta retro del 78’ para enfrentar a Uruguay. pic.twitter.com/BnBepqTWS6 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 4, 2025

Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |