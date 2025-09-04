Este jueves 4 de septiembre de 2025, en medio de gran expectativa, se marcará un capítulo crucial en el camino de Perú hacia el Mundial. En condición de visita, la selección nacional enfrentará un desafío mayúsculo: medirse ante Uruguay en el legendario Estadio Centenario de Montevideo, desde las 18:30 hora peruana.
Con el boleto al repechaje aún en disputa, la Bicolor está obligada a sumar ante una Celeste que está cerca de cerrar su clasificación mundialista. Para la ‘blanquirroja’, es el todo o nada: necesita sumar de a tres para seguir soñando.
Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas
Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.
Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.
¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?
Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio
Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio
Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio
Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio
Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio
¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?
Uruguay vs. Perú
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Colombia vs. Bolivia
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Paraguay vs. Ecuador
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Argentina vs. Venezuela
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Brasil vs. Chile
Fecha: jueves 4 de septiembre |