Este jueves 4 de septiembre de 2025, en medio de gran expectativa, se marcará un capítulo crucial en el camino de Perú hacia el Mundial. En condición de visita, la selección nacional enfrentará un desafío mayúsculo: medirse ante Uruguay en el legendario Estadio Centenario de Montevideo, desde las 18:30 hora peruana.

Con el boleto al repechaje aún en disputa, la Bicolor está obligada a sumar ante una Celeste que está cerca de cerrar su clasificación mundialista. Para la ‘blanquirroja’, es el todo o nada: necesita sumar de a tres para seguir soñando.

Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |