Perú enfrentará a Chile por partido amistoso en la fecha FIFA de octubre. El equipo blanquirrojo medirá fuerzas ante una golpeada ‘Roja’, que también quedó eliminada del Mundial 2026 y acumula 11 años sin poder clasificiar a una Copa del Mundo. Mientras que Perú, penúltima en las Eliminatorias Sudamericanas, no clasifica a un Mundial desde Rusia 2018, recordemos que para Qatar 2022 perdió en el repechaje ante Australia.

Revisa qué canal transmiten el partido amistoso de Perú vs. Chile por fecha FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

Mientras que si ves el partido por Movistar Deportes, deberás sintonizar el Canal 3 por el cable de Movistar, ya que, no va por televisión abierta. Otras opciones de seguir el partido es online vía streaming mediante las apps de Movistar TV App y América TV GO.

Por otro lado, en Chile, la transmisión del juego entre Chile y Perú, lo podrás mirar por el ESPN mediante algún cableoperador o vía streaming por Disney Plus Premium, de transmisión exclusiva en Chile.

¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO HOY?

¿Cómo ver canal, América TV (Canal 4) EN VIVO, en Perú?

Para que puedas ver América TV EN VIVO en Perú , tienes 3 opciones. La primera es por señal abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Perú y Chile totalmente EN DIRECTO sin interrupciones.

También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, América TV como: Claro TV, Movistar TV, Best Cable, Zapping TV, Win Cable, entre otros.

Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de América, que lo encontrarás en los dispositivos de Android como América TV GO o también mediante su sitio web.

¿Dónde ver Movistar Deportes (Canal 3) EN VIVO, en Perú?

Si deseas ver el partido de Perú vs Chile por la señal de Movistar Deportes , es importante que sepas que necesitarás de un cableoperador, ya que, este canal no está disponible para la televisión abierta en Perú.

El único cableoperador que contienen la señal de Movistar Deportes es el de Movistar TV. Con que tengas ese servidor en tu TV, podrás mirar el partido amistoso EN VIVO desde Santiago de Chile.

También tienes la opción de verlo por streaming, a través de la app de Movistar TV App, que transmite todos los partidos de la selección de peruana con previa suscripción. Esta app está disponible para iOS y Android. Además, puedes mirarla mediante su sitio web.

¿En qué canal transmiten, ATV (Canal 9) EN VIVO, en Perú?

Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por la transmisión de YouTube del Canal 9. En El Comercio también podrás seguir el partido a través de su minuto a minuto.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile, en Chile?

En Chile, la transmisión del partido entre Perú vs Chile por partido amistoso de fecha FIFA, lo podrás seguir a través de ESPN por cable y vía streaming en Disney+.

¿A qué hora juega Perú vs. Chile HOY?

El partido de Perú vs. Chile por amistoso de la Fecha FIFA, se jugará este viernes 10 de octubre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Bicentenario de La Florida.

Posibles alineaciones de Perú vs. Chile

Alineación de Perú: Diego Enríquez: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Diego Enríquez: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Luis Ramos. Alineación de Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.