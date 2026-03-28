Perú cayó 2-0 ante Senegal, este sábado 28 de marzo, en el Parque de los Príncipes en partido amistoso por fecha FIFA; sin embargo, no faltaron ocasiones para que ‘La Bicolor’ descuente en el marcador.

Una de las más claras la tuvo Alex Valera. El portero senegalés quiso salir jugando desde su área y el balón quedó corto.

Valera tuvo una oportunidad inmejorable, pero no llegó a controlar el esférico y la jugada de gol se esfumó a los segundos.