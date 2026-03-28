Resumen

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El delantero de Universitario de Deportes falló una ocasión clara de gol en la derrota de Perú ante Senegal.
El delantero de Universitario de Deportes falló una ocasión clara de gol en la derrota de Perú ante Senegal.
Por Redacción EC

Perú cayó 2-0 ante Senegal, este sábado 28 de marzo, en el Parque de los Príncipes en partido amistoso por fecha FIFA; sin embargo, no faltaron ocasiones para que ‘La Bicolor’ descuente en el marcador.

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