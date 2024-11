Edwin Oviedo, expresidente de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), rompió su silencio y declaró para ATV sobre lo que pasa actualmente en la Federación, la selección peruana, el despido de Ricardo Gareca, además, negó relación con Agustín Lozano.

“Lo que se había trabajado en cuatro años, el crecimiento deportivo, todo se ha venido abajo, a nivel de confianza y credibilidad también se ha ido perdiendo, hubo un retroceso tremendo y esperamos que esto cambie”, expresó.

“El año 2018 firmamos contratos importantes para la FPF, que llegaban casi a los 250 millones de soles, como nunca se había logrado, generamos confianza con el empresariado. La gente se acercaba a la FPF”, agregó.

Posteriormente, habló sobre la salida de Ricardo Gareca. “Es la peor decisión que se ha tomado en la FPF, estuve en el primer contrato y en la renovación, era lo mejor que le podía pasar al Perú a mediano y largo plazo”.

Finalmente, opinó sobre su vínculo con Lozano y la selección. “Yo no hablo con Lozano desde hace seis años, nunca fuimos amigos. Él pedía la salida del técnico Ricardo Gareca, pero siempre le dimos el soporte para su trabajo y hoy nos duele que no esté al frente de la Selección. Me da tristeza y tengo frustración de cómo está la Selección en este momento”.