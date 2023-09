El exfutbolista peruano, Germán Leguía, no compartió el estilo de juego mostrado por Brasil a pesar de que lograron conseguir los tres puntos en los minutos finales. Asimismo, destacó la actuación de varios jugadores de la Selección Peruana.

“El 0-0 con Brasil, era importante, este Brasil irá a otros sitios y conseguirá ganar. Perú estaba manteniendo el cero. Nunca vi a un Brasil tan ‘llorón’ como el de ayer, no me gustó cómo lo hicieron, la vez pasada ya vinieron acá, qué manera de tirarse al suelo. Fue un partido muy cortado, porque Brasil lo hizo así”, dijo en el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

“Cartagena demostró que puede jugar de cinco, ya lo había demostrado en Paraguay, tienes a Corzo, que demostró ser uno de los mejores. Esta es nuestra realidad, nos queda seguir luchando, no hay otra”, añadió.

Sobre el gol brasileño, Germán Leguía reconoció que hubo un “pequeño error” al momento de tomar las marcas ya que se olvidaron de seguir a Marquinhos, quien está acostumbrado a marcar de esa manera.

“Para mí, hubo un pequeño error, todos miraron la pelota y nadie al jugador, Marquinhos siempre hace goles de ese estilo”, declaró.

También indicó que le gustaría que el plantel se encuentre completo: “Juan Reynoso quiere jugadores al 100%, a mí Bryan Reyna me parece un gran jugador, al ritmo que jugaba Brasil, creo que Cueva no hubiese aguantado. Creo que Flores sí habría podido ayudar, aun así creo que no es lo mismo jugar en la Liga 1 Betsson, local que enfrentar a Brasil”.