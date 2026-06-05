Cuando el partido ingresaba a sus minutos finales y Perú defendía con tensión una ventaja mínima, Fabio Gruber protagonizó una de las jugadas decisivas de la noche en el triunfo 2-1 sobre Haití en Miami. El defensor alemán de raíces peruanas estuvo a centímetros de quedar señalado por un error defensivo, pero terminó convirtiéndose en uno de los héroes silenciosos del primer triunfo de Mano Menezes al mando de la selección peruana.

A los 88 minutos, una descoordinación entre Gruber y Pedro Gallese generó una situación de mucho peligro en el área nacional. El defensor no logró resolver con claridad la acción y la jugada dejó a Haití con la posibilidad concreta de encontrar el empate en el cierre del encuentro. El error parecía abrirle la puerta al 2-2 y complicar una noche que Perú había logrado remontar con esfuerzo.

¡CASI AUTOGOL! Pedro Gallese no tuvo comunicación con Gruber y el defensa estuvo a punto de anotar en propia puerta, pero la sacó en la línea. ⚽🇵🇪



⏱️ FINAL | HAI 🇭🇹 1 - 2 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟… pic.twitter.com/DHPpgL5b4X — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 6, 2026

Sin embargo, el propio Gruber reaccionó de inmediato. Tras quedar desacomodado en la primera acción, el zaguero mostró velocidad y capacidad de recuperación para volver sobre la línea y despejar la pelota cuando prácticamente ingresaba al arco peruano. La intervención provocó el alivio de Gallese y de sus compañeros, además de evitar lo que parecía un empate seguro para el cuadro caribeño.

La acción terminó teniendo un valor aún mayor segundos después del pitazo final. Perú, que había comenzado abajo en el marcador tras el gol de Wilson Isidor, logró darle vuelta al partido con anotaciones de Renzo Garcés y Jairo Vélez. Así, la selección nacional consiguió el primer triunfo en la etapa de Mano Menezes y encontró en una salvada agónica una de las imágenes que marcaron la noche en Miami.