Cuando el partido ingresaba a sus minutos finales y Perú defendía con tensión una ventaja mínima, Fabio Gruber protagonizó una de las jugadas decisivas de la noche en el triunfo 2-1 sobre Haití en Miami. El defensor alemán de raíces peruanas estuvo a centímetros de quedar señalado por un error defensivo, pero terminó convirtiéndose en uno de los héroes silenciosos del primer triunfo de Mano Menezes al mando de la selección peruana.
Cuando el partido ingresaba a sus minutos finales y Perú defendía con tensión una ventaja mínima, Fabio Gruber protagonizó una de las jugadas decisivas de la noche en el triunfo 2-1 sobre Haití en Miami. El defensor alemán de raíces peruanas estuvo a centímetros de quedar señalado por un error defensivo, pero terminó convirtiéndose en uno de los héroes silenciosos del primer triunfo de Mano Menezes al mando de la selección peruana.
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A los 88 minutos, una descoordinación entre Gruber y Pedro Gallese generó una situación de mucho peligro en el área nacional. El defensor no logró resolver con claridad la acción y la jugada dejó a Haití con la posibilidad concreta de encontrar el empate en el cierre del encuentro. El error parecía abrirle la puerta al 2-2 y complicar una noche que Perú había logrado remontar con esfuerzo.
Sin embargo, el propio Gruber reaccionó de inmediato. Tras quedar desacomodado en la primera acción, el zaguero mostró velocidad y capacidad de recuperación para volver sobre la línea y despejar la pelota cuando prácticamente ingresaba al arco peruano. La intervención provocó el alivio de Gallese y de sus compañeros, además de evitar lo que parecía un empate seguro para el cuadro caribeño.
La acción terminó teniendo un valor aún mayor segundos después del pitazo final. Perú, que había comenzado abajo en el marcador tras el gol de Wilson Isidor, logró darle vuelta al partido con anotaciones de Renzo Garcés y Jairo Vélez. Así, la selección nacional consiguió el primer triunfo en la etapa de Mano Menezes y encontró en una salvada agónica una de las imágenes que marcaron la noche en Miami.