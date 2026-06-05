Resumen

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la salvada de Gruber tras un error con Pedro Gallese que pudo ser el empate
la salvada de Gruber tras un error con Pedro Gallese que pudo ser el empate
Por Redacción EC

Cuando el partido ingresaba a sus minutos finales y Perú defendía con tensión una ventaja mínima, Fabio Gruber protagonizó una de las jugadas decisivas de la noche en el triunfo 2-1 sobre Haití en Miami. El defensor alemán de raíces peruanas estuvo a centímetros de quedar señalado por un error defensivo, pero terminó convirtiéndose en uno de los héroes silenciosos del primer triunfo de Mano Menezes al mando de la selección peruana.

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