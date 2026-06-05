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Mano Menezes aclara futuro de los referentes en la Selección Peruana: “Todos llegan con disposición”. Foto: Captura de video/X/@L1MAX_
Mano Menezes aclara futuro de los referentes en la Selección Peruana: “Todos llegan con disposición”. Foto: Captura de video/X/@L1MAX_
Por Redacción EC

Mano Menezes continúa delineando el nuevo rumbo de la Selección peruana. En medio del debate por las ausencias de algunos referentes y la presencia de nuevas caras en la convocatoria, el técnico brasileño dejó un mensaje claro: ningún jugador está descartado del proyecto.

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