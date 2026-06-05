Mano Menezes continúa delineando el nuevo rumbo de la Selección peruana. En medio del debate por las ausencias de algunos referentes y la presencia de nuevas caras en la convocatoria, el técnico brasileño dejó un mensaje claro: ningún jugador está descartado del proyecto.

El entrenador del equipo nacional remarcó que mantiene comunicación constante con los futbolistas de mayor experiencia y descartó que exista una decisión definitiva sobre algunos nombres que no aparecen actualmente en las convocatorias.

Mano Menezes charla con los seleccionados antes de los trabajos (Foto: @LaBIcolor)

“Todos llegan con mucha disposición, ciertamente tengo conversaciones con los jugadores de experiencia, no hay ningún jugador que tenga la puerta cerrada, debemos construir un proceso”, manifestó.

Menezes también habló sobre la ausencia de Tapia y otros referentes: “Hay otros jugadores experimentados que no están... que tienen cualidad técnica para estar. Esta cuestión no debe preocupar a las personas ahora. No tengan prisa”, concluyó.

El técnico prioriza la construcción de un proceso a largo plazo

Más allá de las convocatorias puntuales, Menezes insistió en que el objetivo principal es consolidar una estructura deportiva que permita potenciar el rendimiento colectivo y ampliar las opciones disponibles para futuras competencias.

La actual fecha FIFA servirá como espacio de evaluación para observar nuevos perfiles y reforzar conceptos tácticos dentro del grupo. Con amistosos en agenda, el comando técnico busca consolidar una idea de juego clara, mientras mantiene abierta la posibilidad de incorporar a futbolistas experimentados durante el desarrollo del proceso.

🗣️ Declaraciones de Mano Menezes



"Todos llegan con mucha disposición, ciertamente tengo conversaciones con los jugadores de experiencia, no hay ningún jugador que tenga la puerta cerrada, debemos construir un proceso" #L1RADIO pic.twitter.com/1gHGRExovu — L1MAX (@L1MAX_) June 5, 2026

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