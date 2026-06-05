Bajo el intenso calor de Miami, con temperaturas que superaron los 30 grados durante gran parte de la jornada, la selección peruana cumplió este jueves su último entrenamiento previo al amistoso frente a Haití en el NU Stadium. Mano Menezes, entrenador del equipo, aprovechó la práctica para afinar detalles y dejó varias pistas sobre el equipo que saltaría al campo desde el arranque.

El once ante Haití

La principal novedad estuvo en el ataque dentro del once. El equipo formó con Pedro Gallese en el arco; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco y Marcos López en defensa; Erick Noriega, André Carrillo y Jairo Concha en el mediocampo; mientras que Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales integraron la ofensiva.

La presencia de Vidales como centrodelantero fue la sorpresa más llamativa de la práctica. Durante los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Adrián Ugarriza ocupara ese lugar, sobre todo tras la baja de Alex Valera. Sin embargo, Menezes volvió a ratificar la confianza que tiene en el atacante, a quien considera una referencia capaz de fijar centrales y abrir espacios para los movimientos de Cabrera y Vélez. Según se conoce, lo considera un futbolista con mucha velocidad para encontrar espacios.

Otra de las variantes tácticas que ensayó el entrenador estuvo en la distribución del mediocampo. Carrillo apareció más cerca de Noriega en la primera construcción del juego, colaborando en la salida desde atrás y dejando a Jairo Concha con mayor libertad para moverse entre líneas y conectar con los atacantes. La idea apunta a darle más fluidez al equipo y aprovechar la capacidad de Concha para encontrar espacios en campo rival.

En defensa, la presencia de Alfonso Barco como zaguero junto a Renzo Garcés vuelve a ser una de las apuestas de Menezes en esta etapa de renovación. Mientras tanto, Sonne y López tendrán la responsabilidad de darle amplitud a un equipo que buscará ser protagonistas, pero que también se enfrentará a extremos bastante rápidos y que vienen de golear 4-0 a Nueva Zelanda.

Con la práctica concluida, Perú quedó listo para afrontar su primer examen de la fecha FIFA, incluso se conoce que muchos jugadores conversaron con parte del cuerpo técnico a modo de charla motivacional para el encuentro de este viernes. El ambiente en los entrenamientos es bastante positivo y optimista, sobre todo considerando que el rival, sobre el papel, no resulta tan complicado como será España el próximo lunes.

El recambio y el promedio

El posible once integrado por Gallese, Sonne, Garcés, Barco, Marcos López, Noriega, Carrillo, Concha, Kenji Cabrera, Vélez y Vidales presenta una edad promedio de 28,5 años, una cifra muy similar a la observada en los dos primeros amistosos de la era Mano Menezes. Frente a Senegal, el equipo inicial registró un promedio cercano a los 28,8 años, mientras que ante Honduras fue de 28,5. La diferencia entre las tres alineaciones es mínima y confirma una continuidad en el perfil etario de la selección durante este inicio de ciclo.

Dentro de ese once conviven futbolistas de distintas generaciones. Los más experimentados son Pedro Gallese (36 años), André Carrillo (34), Jhonny Vidales (34) y Jairo Vélez (31), mientras que en el otro extremo aparecen Kenji Cabrera (23), Alfonso Barco (24) y Erick Noriega (24). Entre ambos grupos se ubican jugadores que atraviesan el tramo de mayor madurez competitiva de sus carreras, como Oliver Sonne (25), Marcos López (26), Jairo Concha (27) y Renzo Garcés (29). El resultado es una alineación equilibrada desde el punto de vista de la distribución de edades.

Otro aspecto relevante es la experiencia mundialista. De los once futbolistas considerados, únicamente Gallese y Carrillo integraron el plantel de Perú en Rusia 2018. Los otros nueve no participaron de aquella Copa del Mundo, ya sea porque todavía no habían alcanzado la selección absoluta o porque se consolidaron posteriormente en el fútbol profesional. De esta manera, el equipo mantiene un promedio de edad cercano al de los primeros amistosos de Mano Menezes, aunque con una base de jugadores que, en su mayoría, no cuenta con antecedentes en una fase final mundialista.

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