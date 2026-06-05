Por Fernanda Huapaya

Bajo el intenso calor de Miami, con temperaturas que superaron los 30 grados durante gran parte de la jornada, la selección peruana cumplió este jueves su último entrenamiento previo al amistoso frente a Haití en el NU Stadium. Mano Menezes, entrenador del equipo, aprovechó la práctica para afinar detalles y dejó varias pistas sobre el equipo que saltaría al campo desde el arranque.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: