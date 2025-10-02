La selección peruana reveló, este jueves 2 de octubre, la lista de convocados para el próximo duelo amistoso ante Chile. Con Manuel Barreto como entrenador, ‘La Bicolor’ afrontará un nuevo ‘Clásico del Pacífico’ por fecha FIFA.

En este proceso de transición, el comando técnico planea ampliar el universo de jugadores para afrontar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

El duelo amistoso entre Perú y Chile se llevará a cabo el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago de Chile).

Convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años

Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años

Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años

Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años

Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años

César Inga (Universitario) - 23 años

Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años

Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años

Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años

Volantes

Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años

Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años

Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años

Jesús Castillo (Universitario) - 24 años

Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años

Jairo Concha (Universitario) - 26 años

Delanteros

Álex Valera (Universitario) - 29 años

Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años

Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años

Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años

Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años

Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años

Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años

Sparrings

Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años

D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años

Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años

Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años

Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años

¡𝗔 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼! ⚽️



Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para enfrentar a Chile 🇨🇱 el 10 de octubre en Santiago.



ℹ️ https://t.co/UiMCa3VffM#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/k8M7PG8mTk — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 2, 2025

