La selección peruana reveló, este jueves 2 de octubre, la lista de convocados para el próximo duelo amistoso ante Chile. Con Manuel Barreto como entrenador, ‘La Bicolor’ afrontará un nuevo ‘Clásico del Pacífico’ por fecha FIFA.
MIRAR | El “ya no importa la forma, hay que ganar” de Ceppelini y la dedicatoria sentimental de Cantero: lo que no se vio de una remontada ‘milagrosa’ en el estreno de la blanquimorada
En este proceso de transición, el comando técnico planea ampliar el universo de jugadores para afrontar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.
El duelo amistoso entre Perú y Chile se llevará a cabo el 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago de Chile).
Convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Díaz (Cusco FC) - 27 años
- Diego Enríquez (Sporting Cristal) - 23 años
- Diego Romero (CA Banfield - Argentina) - 24 años
Defensas
- Miguel Araujo (Sporting Cristal) - 30 años
- Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México) - 20 años
- Renzo Garcés (Alianza Lima) -29 años
- Anderson Santamaría (Universitario) - 33 años
- César Inga (Universitario) - 23 años
- Matías Lazo (FBC Melgar) - 22 años
- Cristian Carbajal (Sport Boys) - 26 años
- Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca) - 25 años
Volantes
- Erick Noriega (Gremio - Brasil) - 23 años
- Jesús Pretell (Sporting Cristal) - 26 años
- Martín Távara (Sporting Cristal) - 26 años
- Jesús Castillo (Universitario) - 24 años
- Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania) - 18 años
- Jairo Concha (Universitario) - 26 años
Delanteros
- Álex Valera (Universitario) - 29 años
- Luis Ramos (América de Cali - Colombia) - 25 años
- Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina) - 20 años
- Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina) - 27 años
- Maxloren Castro (Sporting Cristal) - 17 años
- Kevin Quevedo (Alianza Lima) - 28 años
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) - 22 años
- Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) - 22 años
Sparrings
- Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años
- D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años
- Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años
- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años
- Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC