Perú vs Chile EN VIVO
08:27
La selección peruana enfrentara a Chile este martes 18 de noviembre del 2025 en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi. El equipo dirigido por Manuel Barreto obtuvo un empate en los minutos finales frente a Rusia el último miércoles y se espera que ante La Roja, saquen una victoria para cerrar de la mejor manera el año. Por otro lado, el conjunto chileno derrotó a Rusia 2-0 y llega como favorito al amistoso frente a la blanquirroja. A continuación, te mostramos los horarios y canales de televisión para que puedas ver el partido por amistoso FIFA.
08:27
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido amistoso entre Perú y Chile en Sochi.
El partido amistoso entre Perú vs. Chile iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 2:00 p.m. de Chile. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Fisht, en la ciudad de Sochi.