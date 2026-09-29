Perú vs. México EN VIVO
¿A qué hora juega Perú vs. México HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de México este martes 29 de septiembre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey.
Los dirigidos por Mano Menezes llegan en un momento complicado, luego de caer goleados 4-1 ante USA en su último amistoso, esperan levantar cabeza ante la selección mexicana.
La selección peruana enfrentará a México este martes 29 de septiembre del 2026 por partido amistoso FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Perú y México desde Nueva Jersey por amistoso FIFA.
¿En qué canales TV transmiten Perú vs. México EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En México, el partido va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y Televisa.