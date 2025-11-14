Perú realizó este viernes en Rusia un partido amistoso frente al PFC Sochi, club de la Liga Premier de ese país, como parte de su preparación para el próximo amistoso internacional. El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Sochi, donde el equipo peruano ya se encontraba concentrado desde el jueves para su gira europea. El amistoso quedó 5-1 a favor del PFC Sochi.

El partido no siguió el formato tradicional de dos tiempos de 45 minutos. En su lugar, fueron tres tiempos de 30 minutos cada uno, una disposición ajena al reglamento estándar de los oficiales, lo que permitió al cuerpo técnico observar mayor cantidad de jugadores en cancha. La idea fue aprovechar que algunos futbolistas no tuvieron minutos en el reciente empate con Rusia y otros estaban integrando la lista de sparrings.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 jugó un partido de práctica ante el PFC Sochi 🇷🇺:



El pase en profundidad de Fabio Gruber, describe un visión clara de su juego. En otra jugada, Piero Quispe se muestra buscando asociación y recuperando balones.



Ambos estuvieron en la práctica… pic.twitter.com/iqXv9kcI54 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2025

En el once inicial figuraron nombres como Yordy Reyna —quien fue capitán del partido—, Fabio Gruber, Piero Quispe, Luis Abram, Bryan Reyna y Kevin Quevedo. Esta versión del equipo permitió explorar nuevas combinaciones y dar rodaje a quienes buscan ganarse un espacio en la convocatoria, en un contexto de renovación y prueba.

El amistoso ante PFC Sochi toma sentido en la oficina de preparación de la selección para su encuentro oficial ante Chile, programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. La federación peruana y el cuerpo técnico aprovechan esta gira para calibrar el plantel y mantener el ritmo competitivo mientras se cierran los compromisos del año.