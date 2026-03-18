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Gareca no terminó las últimas Eliminatorias con Chile por malos resultados. (Foto: PhotoSport)
Gareca no terminó las últimas Eliminatorias con Chile por malos resultados. (Foto: PhotoSport)
Por Redacción EC

El extécnico de la selección peruana y de la de Chile, Ricardo Gareca, bromeó con respecto a su paso por la escuadra mapochina y respondió con una frase irónica sorprendiendo por su ocurrencia.

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