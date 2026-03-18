El extécnico de la selección peruana y de la de Chile, Ricardo Gareca, bromeó con respecto a su paso por la escuadra mapochina y respondió con una frase irónica sorprendiendo por su ocurrencia.

“La gente de Perú me quiere ahora más porque como dirigí a la selección de Chile y terminamos últimos, no sé, a lo mejor deben haber pensado que el profe lo hizo a propósito”, comentó el ‘Tigre’ en el programa La Sustancia, al referirse a su irregular etapa al mando del combinado chileno.

El técnico argentino no esquivó el análisis de su ciclo en Chile y dejó en claro que el presente del equipo no fue el ideal. De hecho, su proceso terminó marcado por malos resultados y un rendimiento muy por debajo de lo esperado, lo que incluso llevó a que la selección quedara sin opciones de clasificar al Mundial 2026 y por debajo de Perú.

“Tengo que decir que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile. No celebro los resultados, pero me trataron muy bien”, agregó.

En ese contexto, Gareca también había reconocido anteriormente las dificultades que encontró en la ‘Roja’, admitiendo que no logró hacer funcionar al equipo pese a contar con buenos jugadores.