Ricardo Gareca, adaptándose a la nueva normalidad, compareció ante los medios de forma remota desde La Videna. El estratega se encontraba respondiendo interrogantes sobre el próximo encuentro frente a Brasil hasta que le consultaron sobre Gianluca Lapadula. El estratega no mencionó el nombre de ariete por “respeto a los que están”, pero afirmó que “la selección está abierta para quien quiera estar”.

Ante la consulta sobre el delantero Lapadula, Gareca contestó lo siguiente: “Debo responder sobre lo que se viene, pero responderé esta pregunta. No quisiera hablar de jugadores que no están por respeto a los convocados. La selección está abierta para quien quiera estar, no hay mayor inconveniente. En ese aspecto, siempre nos hemos enfocado en los muchachos que quieran tener participación en la selección, no hay ningún problema”.

La publicación de Lapadula

Gianluca Lapadula compartió una imagen en redes sociales y añadió una descripción sobre sus orígenes. El delantero, de padre italiano y madre peruana, provocó la reacción de los usuarios, quienes lo vincularon con la selección nacional.

“¡Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! #Perú”, escribió el atacante de 30 años. El futbolista también colocó la bandera de nuestro país en el post que replicó en sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram.

