Cuando parecía que Alexander Robertson volvía a estar en el radar de la selección peruana con miras a un nuevo proceso, su nombre apareció en la lista de convocados de Australia para los amistosos FIFA de marzo. ¿Qué sucedió?

Este jueves 2 de octubre se conoció la nómina de citados por los ‘Sooceroos’ para los amistosos que protagonizarán contra Canadá y Estados Unidos, el 10 y 14 de este mes, respectivamente. Robertson, de 22 años, es una de las novedades en la convocatoria.

Su llamado a Australia ocurre en medio de los trascendidos que afirmaban un acercamiento desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por intermedio de Manuel Barreto, hacia el jugador. Como se sabe, había la intención de retomar el contacto con él y sumarlo como un jugador elegible por Perú.

Sin embargo, el panorama cambió y todo hace indicar que Robertson tiene decidido jugar por Australia. Desde la FPF no se han pronunciado sobre la situación del futbolista ni las razones por las que no lo convocaron para enfrentar a Chile.

Actualmente, Robertson juega en el Cardiff City de la tercera división inglesa. El volante fue formado en el Manchester City y luego cambió de aires en busca de oportunidades. ¿Todavía hay una posibilidad de que juegue por Perú?

