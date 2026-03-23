La selección peruana empieza una nueva era con Mano Menezes a la cabeza. El técnico del combinado nacional debutará al frente del equipo en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales servirán como termómetro para medir el nivel de la Bicolor.

Los partidos serán este 28 y 31 de marzo, respectivamente, y para ello el comando técnico ha diseño un cronograma de actividades ideal para llegar de la mejor manera a estos amistosos.

La Bicolor partirá a tierras europeas este lunes y se establecerá en París en un primer momento. Allí chocará con Senegal, que tiene a grandes figuras como Sadio Mané.

Posteriormente, la selección peruana viajará a Madrid, donde concentrará para afrontar su siguiente compromiso: ante Honduras. Tras ello, el equipo de todos volverá a Lima y se sacará conclusiones de ambos partidos.

En ese sentido, conoce aquí el cronograma oficial de la selección peruana para los próximos días y las actividades que realizarán tanto en París como en Madrid.

#𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗿 🇵🇪



Un nuevo desafío, la misma pasión. 💪🏼



🔜 Amistoso Internacionales #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/T0YAqErlTz — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 16, 2026

Cronograma oficial de actividades de la Selección Peruana

23 de marzo – Lima ➝ París

19:15 hrs – Vuelo Lima – París

24 de marzo – París

7:40 hrs – Llegada

13:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)

25 de marzo – París

11:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)

26 de marzo – París

11:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)

27 de marzo – París

09:00 hrs – Entrenamiento oficial (Stade de France)

28 de marzo – Partido Internacional

11:00 hrs – Senegal vs. Perú (Stade de France)

29 de marzo – París ➝ Madrid

04:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)

12:50 hrs – Vuelo París – Madrid

15:00 hrs – Llegada a Madrid

30 de marzo – Madrid

11:00 hrs – Entrenamiento (Estadio Municipal de Butarque)

31 de marzo – Partido Internacional

14:00 hrs – Perú vs. Honduras (Estadio Municipal de Butarque)

01 de abril – Madrid ➝ París

09:45 hrs – Vuelo Madrid – París

11:55 hrs – Llegada a París

02 de abril Retorno a Lima

04:10 hrs – Vuelo París – Lima

15:40 hrs – Llegada a Lima

*El cronograma está en horario peruano

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