Resumen

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Pensando en la victoria: El cronograma de la selección peruana para enfrentar a Senegal y Honduras. (Foto: FPF)
Pensando en la victoria: El cronograma de la selección peruana para enfrentar a Senegal y Honduras. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana empieza una nueva era con Mano Menezes a la cabeza. El técnico del combinado nacional debutará al frente del equipo en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales servirán como termómetro para medir el nivel de la Bicolor.

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