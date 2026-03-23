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La selección peruana empieza una nueva era con Mano Menezes a la cabeza. El técnico del combinado nacional debutará al frente del equipo en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales servirán como termómetro para medir el nivel de la Bicolor.
La selección peruana empieza una nueva era con Mano Menezes a la cabeza. El técnico del combinado nacional debutará al frente del equipo en los amistosos contra Senegal y Honduras, los cuales servirán como termómetro para medir el nivel de la Bicolor.
Los partidos serán este 28 y 31 de marzo, respectivamente, y para ello el comando técnico ha diseño un cronograma de actividades ideal para llegar de la mejor manera a estos amistosos.
La Bicolor partirá a tierras europeas este lunes y se establecerá en París en un primer momento. Allí chocará con Senegal, que tiene a grandes figuras como Sadio Mané.
Posteriormente, la selección peruana viajará a Madrid, donde concentrará para afrontar su siguiente compromiso: ante Honduras. Tras ello, el equipo de todos volverá a Lima y se sacará conclusiones de ambos partidos.
En ese sentido, conoce aquí el cronograma oficial de la selección peruana para los próximos días y las actividades que realizarán tanto en París como en Madrid.
#𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗿 🇵🇪— La Bicolor (@SeleccionPeru) March 16, 2026
Un nuevo desafío, la misma pasión. 💪🏼
🔜 Amistoso Internacionales #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/T0YAqErlTz
Cronograma oficial de actividades de la Selección Peruana
23 de marzo – Lima ➝ París
- 19:15 hrs – Vuelo Lima – París
24 de marzo – París
- 7:40 hrs – Llegada
- 13:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)
25 de marzo – París
- 11:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)
26 de marzo – París
- 11:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)
27 de marzo – París
- 09:00 hrs – Entrenamiento oficial (Stade de France)
28 de marzo – Partido Internacional
- 11:00 hrs – Senegal vs. Perú (Stade de France)
29 de marzo – París ➝ Madrid
- 04:00 hrs – Entrenamiento (Stade Louis Boury)
- 12:50 hrs – Vuelo París – Madrid
- 15:00 hrs – Llegada a Madrid
30 de marzo – Madrid
- 11:00 hrs – Entrenamiento (Estadio Municipal de Butarque)
31 de marzo – Partido Internacional
- 14:00 hrs – Perú vs. Honduras (Estadio Municipal de Butarque)
01 de abril – Madrid ➝ París
- 09:45 hrs – Vuelo Madrid – París
- 11:55 hrs – Llegada a París
02 de abril Retorno a Lima
- 04:10 hrs – Vuelo París – Lima
- 15:40 hrs – Llegada a Lima
*El cronograma está en horario peruano
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.