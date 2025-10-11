La selección peruana cayó 2-1 ante Chile en el amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, este viernes 10 de octubre. César Inga fue uno de los más destacados en el cuadro nacional, además marcó el único gol peruano.

El lateral peruano consiguió una puntuación de 7.6 según Sofascore. La segunda mejor valoración del duelo, solo por detrás de Gonzalo Tapia.

Su actuación causó la admiración del público chileno, incluso algunos se animaron a pedirle una fotografía.

“Agradecido con Dios, siempre lo intento en mi club, el enganchar e ir para adentro”, mencionó.

Asimismo, rescató la labor de sus compañeros a pesar de la derrota en el último minuto.

“Contento por sacrificio que mostraron los compañeros. Es un grupo nuevo, yo también estoy entrando, y el grupo tiene hambre de gloria de querer superarnos, trabajando para los partidos que vienen”, añadió.

“Estamos entrando nueva gente con hambre de gloria, me llevo la ambición de mis compañeros, paso a paso a lograr objetivos”, finalizó.

