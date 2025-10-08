Jesús Castillo, uno de los rostros llamados a ser protagonista en la selección peruana de cara al Mundial 2030, respaldó la presencia de Felipe Chávez en el grupo y se refirió a la expectativa que genera el amistoso ante Chile.

“Felipe se está adaptando bien al grupo. Es un jugador nuevo para nosotros y tenemos que acogerlo como se merece”, expresó Castillo, quien destacó la buena relación existente en la interna de la Bicolor a pesar de que hay nuevos jugadores.

Durante su diálogo con la prensa en la Videna, Castillo también ponderó el amistoso contra Chile, pues servirá para ver en acción a los jóvenes con menos minutos en la selección peruana.

"Este partido sirve para mostrarnos, para volver a creer y para demostrar de qué estamos hechos nosotros los jóvenes”, sostuvo. El volante tiene como objetivo ganarse un lugar en la Bicolor y clasificar al Mundial 2030.

Sobre su presente, Castillo aseguró que se encuentra “en el mejor momento de su carrera” y también dio detalles de lo que Manuel Barreto les pide en los entrenamientos. “Quiere que seamos un equipo, correr el uno por el otro y mostrarnos siempre con la pelota”, apuntó.

