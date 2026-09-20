La selección peruana viajó rumbo a Norteamérica para afrontar los cuatro encuentros amistosos programados en dicho continente, dentro de la preparación del equipo dirigido por el brasileño Mano Menezes.

Una de las principales novedades en la convocatoria es Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, quien atraviesa un buen momento y vuelve a ser considerado para estos compromisos internacionales.

Consultado sobre el llamado del atacante ítalo-peruano, Mano Menezes destacó su experiencia y jerarquía, además de considerarlo una pieza importante para afrontar los próximos desafíos del combinado nacional.

“Es una gran referencia, significa jerarquía y vamos a contar con él para estos cuatro partidos”, indicó en un inicio el entrenador brasileño al referirse al delantero.

Sobre los demás convocados, Menezes explicó que responden al perfil buscado para continuar desarrollando su proyecto: “Todos bien, confiamos en que tienen perfil para continuar la evolución que queremos”. “El objetivo es el de siempre, continuar con la preparación y la construcción de la selección”, finalizó.