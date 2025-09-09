La selección peruana terminó el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una derrota por 1-0 ante Paraguay en condición de local.

De esta manera, se concretó una de las peores campañas de ‘La Bicolor’ desde el formato actual de clasificación. Pedro Gallese se mostró decepcionado ante el resultado.

“Siento tristeza y vergüenza, no le dimos la alegría que se merece la gente, porque esto es de todos, hay que dar la cara y hay que afrontar lo que pasó. Hoy se reflejó hoy todo lo que pasó, comenzamos mal, nunca encontramos el camino y terminó así”, indicó el ‘Pulpo’.

“Vendrán nuevos chicos, los siento con ganas de sacar esto, hay que prepararse de mucho antes que te convoque. Me dolió bastante saber que ya estábamos eliminados antes de comenzar el partido. Se cierra una eliminatorias que nos fue pésimo”, lamentó.

Con la derrota, Perú terminó en el penúltimo lugar de las eliminatorias con 12 puntos en 18 partidos.

🗣️ Pedro Gallese 🇵🇪"Comenzamos mal, nunca encontramos el camino. Hubo bastantes bastantes ideas de juego, no nos acomodamos ⚽️"



📹 @Luccinaz pic.twitter.com/wZlXLCkqWB — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 10, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.