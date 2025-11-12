Pedro Gallese es uno de los líderes dentro de la selección peruana y uno de los más experimentados en el proceso que hoy lidera Manuel Barreto. De hecho, el ‘Pulpo’ llevó la cinta de capitán en el Perú vs. Rusia y antes de salir a la cancha tomó la palabra para dejar una arenga desde el corazón.

En los camerinos de la Bicolor, minutos antes de jugar el partido, Gallese reunió a sus compañeros y les dedicó unas emotivas palabras para de aliento. El arquero fue claro con su mensaje.

"Era un cuartito, mi mamá y mis dos hermanos. Yo veía a mi mamá llorar porque no tenía para darnos más cosas; pero yo levanté la cabeza y le dije a mi mamá: ‘De esta vamos a salir’. Es una anécdota muy fuerte que siempre me la repito cuando tengo un reto importante, cuando me toca algo duro. Y digo que si he salido de eso, puedo salir de cualquier cosa", comentó al principio.

Luego, Gallese añadió: “Yo creo que acá todo hemos pasado cosas duras. Hoy es un reto importante, un reto bonito. Es amistoso, sí; pero estamos jugando con esto (el corazón). Hoy día vamos a dar una gran imagen y a dejar todo en la cancha”.

Tras ello, la selección peruana salió el partido y consiguió un empate 1-1 ante Rusia. Gallese cometió un error en el gol del local, pero luego tuvo buenas intervenciones que evitaron la derrota del equipo. La Bicolor lo empató con gol de Alex Valera.

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.