Luego de finalizar en el último lugar de las Eliminatorias al Mundial 2026, Chile presentó su lista de convocados para el amistoso que protagonizará ante la selección peruana en octubre próximo. Hay varios rostros nuevos en la nómina.

La novedad es la ausencia de los jugadores de la “generación dorada”. Alexis Sánchez y Arturo Vidal no fueron considerados por el técnico Nicolás Córdova, quien prefirió llamar a jugadores más jóvenes pensando en el proceso a la Copa del Mundo 2030.

En la lista aparecen nombres como Lucas Assadi o Javier Altamirano, quienes son los nuevos rostros en la ‘Roja’. Además, Ben Brereton volvió a ser convocado y será uno de los más experimentados en zona de ataque para Chile.

También aparecen nombres como los de Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda y Alexander Aravena. Eso sí, el proceso en el combinado sureño apenas está empezando tras finalizar último de las Eliminatorias.

Como se sabe, Perú y Chile se medirán el próximo 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, en Estados Unidos. Este compromiso también marcará el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la Bicolor.

Convocados de Chile:

