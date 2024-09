Uno de los futbolistas de mejor rendimiento de la Selección Peruana en el encuentro contra Colombia fue Sergio Peña. El jugador del Malmö demostró su calidad técnica y la pausa necesaria, poniendo en aprietos al equipo de Néstor Lorenzo en varias ocasiones. Antes del viaje a Quito para enfrentar a Ecuador en la fecha 8 de las Eliminatorias, el mediocampista comentó sobre su desempeño en el último partido de la bicolor.

“He tenido partidos buenos y malos como los tenemos todos durante nuestra carrera, todos los partidos son diferentes, pero yo siempre me quedo tranquilo porque intento dar el máximo y sé de lo que soy capaz. Muchos se sorprenden por el partido que hice ante Colombia, pero en lo personal yo no me sorprendo. Vengo jugando en mi club, vengo jugando Champions, voy a jugar Europa League, y creo que lo que he logrado ha sido por méritos propios, por trabajo”, afirmó.

El ‘10′ de Perú dejó claro que son conscientes de que pueden mejorar su posición en la tabla. “Somos 11 jugadores y todos tenemos una responsabilidad. La máxima responsabilidad es mejorar nuestra posición en la tabla y obtener los resultados necesarios. Esto se logra con trabajo. En el último partido, aunque algunos puedan no coincidir, sentí que fuimos superiores a Colombia”.

De cara al partido contra Ecuador, Sergio Peña comentó que el objetivo es lograr los tres puntos. Algo que no es nuevo para Perú, que derrotó al equipo ecuatoriano en las dos últimas Eliminatorias Sudamericanas, con Peña participando en la última victoria en Quito.

“Todos queremos ir a Ecuador y sacar el partido adelante. Es para lo que estamos trabajando. Vamos a salir a ganar el partido y traer los tres puntos a Perú para posicionarnos mejor en la tabla,” enfatizó.

