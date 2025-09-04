Este jueves 4 de septiembre de 2025, en un duelo más que complicado, pero esperado por todos los peruanos, la selección nacional viene pagando caro los errores que comete ante Uruguay, en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras un desborde que se tornó incontrolable para la defensa peruana, Rodrigo Aguirre apareció por el centro del área sorprendiendo a todos, y ganándole a Luis Advíncula, para marcar con un potente cabezazo a los 14 minutos.

Luego, a los 59 minutos, Giorgian De Arrascaeta aprovechó un pase de cabeza de su compañero Aguirre y, con un potente disparo, marcó el segundo tanto para el equipo local.

Cabe mencionar que el volante de Flamengo viene siendo una de las figuras del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. En base a su buena técnica y visión de juego, el jugador uruguayo se muestra más que peligroso para los defensores peruanos.

Uruguay vs Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |