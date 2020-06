Ricardo Gareca se encuentra en Perú respetando al cuarentena respectiva y decidió dar una entrevista para el medio ‘De Taco’, manifestando su deseo de volver a dirigir a Vélez Sarsfield en un futuro.

“Sí, volvería a dirigir a Vélez una vez que termine todo esto, pero siempre son cosas que tienen que coincidir. El no trabajar yo, el que Vélez esté sin entrenador, son coincidencias que a veces son difíciles de lograr. Pero una vez que termine todo esto, vamos a ver qué resuelvo. Me acostumbré a tomar resoluciones en presente y en tiempo, no demasiado en futuro, pero sí, me gustaría dirigir a Vélez”, precisó el estratega argentino.

Además de su futuro en su carrera profesional, Ricardo Gareca también habló sobre lo que le espera a la selección peruana tras su clasificación al mundial y la final de la Copa América 2019.

“Lo acontecido con la Selección de Perú fue algo importante, pero ahora el fútbol siempre requiere de más exigencias y de seguir logrando cosas. El objetivo de la Selección peruana es nuevamente estar en un Mundial, clasificar. No es fácil, es complicado, pero ya tenemos la experiencia de las Eliminatorias pasadas y si la sabemos capitalizar nos puede ayudar”, mencionó el técnico.

Cabe mencionar que por el momento, las eliminatorias con miras al Mundial Qatar 2022 se darían inicio en el mes de septiembre.

