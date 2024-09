La Selección Peruana no tiene margen de error para la próxima jornada de las Eliminatorias 2026, especialmente porque se trata de un partido de local. Aunque el rival será nada menos que Colombia, actual subcampeón de América, Carlos Zambrano está convencido de que pueden quedarse con los tres puntos. Así lo expresó a la prensa que se dio cita en el entrenamiento de la bicolor el domingo.

“En el fútbol todo es posible. Se les da el favoritismo a unos y a otros, pero en realidad, lo que cuenta es el momento que atraviesa cada equipo en el campo. Lo importante para mí son los tres puntos en casa, y a partir de eso, ir con otra mentalidad a Quito para sacar más puntos. Un resultado negativo puede cambiar el ánimo. Hay que concentrarse en el primer partido contra Colombia, que es un rival duro, pero no invencible”, afirmó el ‘León’.

📽️ ¡𝐇𝐨𝐥𝐚, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢, 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐲 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬! ✌🏼



De Brasil e Inglaterra con destino a Barranquilla, van llegando 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚𝙨.🇨🇴#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/an6JLlQfdv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 2, 2024

El experimentado defensor también dejó claro que es momento de cambiar el rumbo del combinado nacional, dada nuestra ubicación en la tabla: “Se vienen dos partidos muy duros para todos nosotros, ya que no estamos pasando por un buen momento. Estamos últimos en la tabla y necesitamos lavarnos la cara con un buen resultado en casa, porque lo necesitamos para que no se nos complique esta Eliminatoria.”

Durante la primera semana de entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a los partidos contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias, llamó la atención la inclusión de Maxlorem Castro como invitado, quien previamente estaba entrenando con la Sub 20. El joven extremo de Sporting Cristal participó en varias sesiones con el equipo absoluto, dejando una buena impresión, según comentó el propio Carlos Zambrano.

“Está invitado con nosotros y creo que dentro de poco estará en la lista también. Es un jugador muy bueno, muy talentoso y atrevido. No tiene el biotipo de un europeo, pero lo poco que tiene me recuerda al ‘Orejas’ cuando empezaba en el fútbol. La selección y los equipos deberían dar más oportunidades a los jóvenes”, comentó.

Debido a su convocatoria, Carlos Zambrano no pudo estar presente en la presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima, pero no dudó en dejarle un mensaje de bienvenida: “Recibir a un compañero, lamentablemente no pude estar allí. Tengo contacto con él y le envié un mensaje de bienvenida. Creo que es un sueño para él, y espero que lo disfrute”.

¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?