Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana buscará este jueves un buen resultado en su visita a Brasil en un duelo válido por las Eliminatorias Qatar 2022. Pese a que el ‘Scratch’ es amplio favorito, para Ze Roberto, exjugador de la Verdeamarelha, el partido será “equilibrado”. En diálogo con El Comercio, el exvolante del Bayern Múnich se refirió al partido que se disputará en Recife y también opinó sobre Paolo Guerrero, a quien considera “uno de los mejores delanteros con los que tuvo la oportunidad de jugar”.

El Comercio fue invitado por la Bundesliga para una conferencia con la leyenda Zé Roberto. Le consulté por sus opiniones acerca del duelo entre las selecciones de Perú y Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. El exjugador del Hamburgo afirmó sentirse “ansioso” debido a que no “pudo ver a su selección” por lo ocurrido ante Argentina.

“Estoy muy ansioso porque me gusta mucho observar los partidos del ‘Scratch’. Por lo que pasó con los jugadores argentinos que no podían estar en Brasil, me quedé con las ganas de ver al equipo de Tite. Ahora enfrentará a Perú, un rival complicado, a pesar de que en los últimos juegos, la selección brasileña ha ganado seis y Perú solo uno; pero cada encuentro es distinto, cada juego con la selección representa una motivación diferente” afirmó.

Zé Roberto con Paolo Guerrero en un entrenamiento del Hamburgo. (Foto: AFP)

Luego señaló: “El equipo de Ricardo Gareca llega en un buen momento. Seguro el entrenador ha sacado conclusiones de los anteriores partidos frente a Brasil para enfrentarnos en esta ocasión, será un juego distinto a los demás por las circunstancias”.

Zé se refería a la imposibilidad de contar con el plantel completo debido al veto de la Premier League. El brasileño acotó lo siguiente: “Va a ser un partido muy complicado porque Brasil no tiene el equipo completo como Tite hubiese querido. Marquinhos también está suspendido y yo especulo que el entrenador está buscando un equipo que se asemeje más a lo que vimos en la segunda mitad frente a Chile: con Gerson en el mediocampo y Everton en la delantera. Con esos dos jugadores, la selección mejoró mucho. Se tornó un equipo mucho más técnico, con mayores variantes ofensivas”.

Del mismo modo, el exjugador del Palmeiras se refirió a la forma física de Neymar Jr.: “No sé como lo evalúan en la prensa peruana, pero aquí se critica mucho la forma física de Neymar, pero yo creo que se está poniendo a punto. Será un partido equilibrado, con Brasil buscando su equipo ideal y con una selección peruana que está mejorando en la competición”.

Claudio Pizarro, Martín Demichelis, Roque Santa Cruz, Paolo Guerrero, Zé Roberto y Lucio festejan la Bundesliga 2004/05. (Foto: bundesliga.com)

Por otro lado, le consulté por Paolo Guerrero. Como se recuerda, el ‘Depredador’ afirmó en un live junto a Jefferson Farfán que considera a Zé Roberto como el jugador “más habilidoso con el que le ha tocado compartir equipo”. Ante dicha afirmación, la leyenda de la Bundesliga expresó lo siguiente: “Paolo está siendo muy generoso conmigo porque él ha compartido equipo con grandes jugadores en Europa. Jugamos juntos en el Bayern Múnich y en Hamburgo y seguimos teniendo contacto hasta hoy, lo considero un amigo. Para mí también es uno de los mejores delanteros con los que he jugado. También debo mencionar a Claudio Pizarro, otro gran delantero peruano. Sin lugar a dudas, el mejor ariete con el que he jugado fue Ronaldo Nazário, pero si debo hacer una lista de cinco delanteros, Paolo Guerrero está de todas maneras”.

Por último, Zé Roberto acotó: “Paolo es un jugador que tiene mucho talento y es muy importante para la selección peruana. En el último tiempo ha sufrido con sus lesiones, sobretodo en la rodilla. Estos eventos cortan la carrera de los futbolistas, pero Paolo ha sabido mantenerse bien, tiene todas las cualidades de un profesional, puesto que se cuida muy bien en cuanto a lo físico. Yo creo que va a retomar su mejor nivel, así como lo mostró en Flamengo, Corinthians e Inter de Porto Alegre. Cuando vuelva a su mejor forma física será de mucha utilidad para la selección peruana, ya que hay pocos veteranos y mucha sangre joven”.

Zé Roberto habló con El Comercio sobre el Perú vs. Brasil

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

La Selección Peruana tendrá un duro reto. Se enfrentará a uno de los equipos más fuertes del mundo, Brasil. Sin embargo, Ricardo Gareca es uno de los pocos entrenadores que le ha podido ganar en dos oportunidades al Scratch.