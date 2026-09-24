El peruano Ignacio Buse ya conoce la programación del Día 1 de la Laver Cup 2026, aunque no aparece entre los cuatro partidos previstos para este viernes en Londres (Inglaterra).

El tenista nacional integra el Team World como suplente, por lo que deberá mantenerse preparado ante cualquier eventualidad dentro del equipo comandado por el histórico Andre Agassi esta jornada.

Según la programación oficial, Casper Ruud enfrentará a Francisco Cerúndolo, mientras Brandon Nakashima jugará contra Jakub Mensik durante la sesión diurna prevista en el O2 Arena este viernes.

Por la noche, Rafael Jodar se medirá con Alexander Bublik y luego Carlos Alcaraz junto a Mensik enfrentará a Bublik y Taylor Fritz en el partido de dobles de Londres.

De esta manera, Buse tendrá que esperar su oportunidad durante la jornada inaugural, mientras permanece integrado al Team World.