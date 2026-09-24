Ignacio Buse espera su oportunidad en la Laver Cup 2026, mientras el Team World define sus primeros duelos ante Europa en Londres.(Foto: The Sporting News)
Ignacio Buse espera su oportunidad en la Laver Cup 2026, mientras el Team World define sus primeros duelos ante Europa en Londres.(Foto: The Sporting News)
Por Redacción EC

El peruano Ignacio Buse ya conoce la programación del Día 1 de la Laver Cup 2026, aunque no aparece entre los cuatro partidos previstos para este viernes en Londres (Inglaterra).

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