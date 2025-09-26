Ignacio Buse (puesto 116 en el ranking ATP) sigue firme en Portugal. El primera raqueta peruana se clasificó este viernes a las semifinales del Challenger 100 de Lisboa tras imponerse al argentino Marco Trungelliti (143°) por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3 en un vibrante duelo de cuartos de final.

‘Nacho’ mostró carácter en los momentos decisivos del partido: se llevó un primer set ajustado, cedió el segundo ante la reacción del rival, pero fue en el set decisivo donde Buse sacó a relucir su determinación. Con un juego potente y concentrado, el peruano se sobrepuso a la presión y cerró el encuentro con un contundente 6-3, sellando uno de los triunfos más importantes de su carrera reciente.

En busca de la gran final, Buse se medirá ante el lituano Vilius Gaubas (ATP 132), en lo que promete ser otro desafío de alto nivel.

Con esta victoria, el peruano no solo suma puntos valiosos en el ranking, sino que da un paso más en su objetivo de ingresar pronto al Top 100 del ranking ATP.

